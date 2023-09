E-Mobilität

11:42 Uhr

Mehr als genug öffentliche E-Ladesäulen? So ist die Situation in der Region

Plus Eine Million E-Ladepunkte: Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, doch ein Branchenverband spricht bereits von einem Überangebot. Wie ist die Situation in der Region?

Von Jakob Stadler

Die Zahl der E-Autos steigt und soll weiter wachsen – schließlich soll diese Antriebstechnologie nach und nach den Verbrenner ersetzen. Damit das funktionieren kann, ist eine gute Ladeinfrastruktur nötig. Die Bundesregierung hat ein ehrgeiziges Ziel: Eine Million öffentliche Ladepunkte bis 2030, das verkündete Verkehrsminister Wissing vergangenen Herbst.

E-Ladestationen: Wie sieht die Situation in der Region aus?

Nicht einmal ein Jahr später erklärt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): "Wir haben ein Überangebot an Lademöglichkeiten." Ein Überangebot? War nicht immer wieder die Rede davon, dass der Markt für E-Autos auch deshalb schwierig sei, weil potenzielle Käuferinnen und Käufer Sorge hätten, dass sie ihre Autos nicht laden könnten? Ein Blick auf die Karte zeigt zumindest: In den vergangenen Monaten und Jahren hat sich viel getan. In Augsburg etwa gab es zum Jahresbeginn 231 öffentliche Ladepunkte. Zum 1. Januar 2017 waren es gerade einmal 27.

