Energie

vor 19 Min.

Die 100.000. Solaranlage der Region geht in Betrieb

Bei Theresia und Jürgen Nottensteiner in Vöhringen ging die 100.000. Solaranlage der LEW- Lechwerke in Betrieb.

Plus Die Solarenergie boomt: Die Lechwerke schließen in Vöhringen die 100.000. Fotovoltaikanlage an Schwabens Netz an. Das Energiesystem steht vor einem grundlegenden Wandel.

Von Michael Kerler

Bereits in den 90er-Jahren hatten Theresia und Jürgen Nottensteiner ihr Haus saniert, mit einer kontrollierten Lüftungsanlage und Solarthermie ausgestattet. Jetzt bekommt das Gebäude in Vöhringen im Kreis Neu-Ulm eine Fotovoltaikanlage, die Sonnenstrom erzeugt. 18 Module haben sie auf die Ostseite des Dachs montieren lassen, neun kommen auf der Westseite hinzu. "Das Thema Energie liegt uns am Herzen", sagt Jürgen Nottensteiner. Überzeugt hat ihn, dass Fotovoltaikanlagen inzwischen längst mehr Energie erzeugen, als bei der Produktion aufgewendet wird.

Nur "rumzujammern", sagt er, sei keine Lösung. Es sei Zeit, selbst etwas für eine bessere Energieversorgung zu tun. So oder so ähnlich denken inzwischen immer mehr Menschen, die Solarenergie erlebt einen Boom. Die Anlage von Theresia und Jürgen Nottensteiner ist die 100.000. Anlage, die in unserer Region ans Netz der Lechwerke (LEW) geht. Dies hat grundlegende Folgen für das Energiesystem.

