Diesel- und Benzinpreise

vor 16 Min.

Tankrabatt statt Spritpreisbremse: Das plant Finanzminister Lindner

Die Preise für Diesel und Benzin sind seit dem Krieg in der Ukraine teils deutlich über die Marke von zwei Euro gestiegen.

Beinahe jeden Tag klettern die Kraftstoffpreise in Deutschland auf neue Rekordhöhen. Was Finanzminister Christian Lindner dagegen tun will.

Von Katja Neitemeier

