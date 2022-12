Quantron baut Fahrzeuge mit Elektroantrieb oder Wasserstoffantrieb. Das Unternehmen hat einen Milliarden-Auftrag aus den USA bekommen. Was die Wasserstoff-Rebellen aus Augsburg als Nächstes planen.

Das Fahrzeug fährt hinein in die Halle. Der Dieselmotor kommt raus, ein Elektromotor rein. Und wenn es gewünscht ist, kann das Fahrzeug auf Wasserstoff umgestellt werden. Der Weg zur Klimaneutralität kann einfach sein, das will das Unternehmen Quantron aus Augsburg beweisen. "Die Umrüstung eines Fahrzeugs ist häufig einfacher, als ein Neufahrzeug zu kaufen", sagt Quantron-Gründer Andreas Haller, 44. Gerade ist es ein Müllfahrzeug, das das Quantron-Team zum Klimaschützer macht. Bis vor vier Wochen war es mit einem Dieselmotor in Darmstadt unterwegs. Doch das Startup rüstet nicht nur Fahrzeuge um, sondern entwickelt auch eigene und hat kürzlich mit einem Milliarden-Euro-Auftrag aus den USA für Aufsehen gesorgt hat.

Jetzt ist der Müllwagen aus Darmstadt blankgeputzt, vom Müll riecht man nichts, die Fahrerkabine ist nach vorne weggeklappt, wo früher der Tank war, sind inzwischen schrankgroße Batteriesysteme eingebaut. Damit kann der Müllwagen einen Tag lang durch die Straßen fahren und Tonnen leeren, ohne zu laden. Noch ist der Umbau relativ teuer, er kostet rund 400.000 Euro, mehr als ein neues Diesel-Müllauto. "Die Kommunen stehen allerdings durch europäische Vorgaben unter großem Druck, ihre Flotten auf klimaneutrale Antriebe umzustellen", erklärt Haller.

Es begann mit einer Pferdekutscherei vor rund 150 Jahren

Andreas Haller kommt dem Besucher zu Beginn mit schnellem Schritt entgegen. Blauer Anzug, Sneakers, rotblonde Haare. Das neue Firmengebäude im Industriegebiet zwischen Augsburg und Gersthofen täuscht darüber hinweg, dass Quantron einem rund 150 Jahre alten Traditionsunternehmen entstammt. Die alteingesessene Haller-Gruppe aus Gersthofen hatte 1882 als Pferdekutscherei begonnen. "Zu unserer Gründung waren klimaneutral", scherzt Andreas Haller. Später war die Gruppe das erste Taxi-Unternehmen in Augsburg, heute übernimmt Haller die Wartung und Reparatur von Bussen. Andreas Haller stieg 2001 in fünfter Generation in den Familienbetrieb ein. Bald begann er den neuen Markt emissionsfreier Mobilität zu erschließen. Bereits 2011 habe er den ersten Elektrobus Deutschlands nach Osnabrück verkauft. Dann zog die Nachfrage nach Elektro-Lkw stark an. Im Jahr 2019 gründete Haller für das neue Geschäft Quantron – ein Kunstwort aus "Quantensprung" und "Elektronik". Inzwischen hat die Ausgliederung rund 120 Beschäftigte. Zählt man Ingenieurbüros, Softwareentwickler und Lohnfertiger hinzu, sind nach Unternehmensangaben rund 400 Menschen für Quantron tätig. Der Umsatz lag 2021 bei rund zehn Millionen Euro, dieses Jahr peilt man 15 Millionen Euro an.

Das Hauptgeschäft ist es derzeit, normale Kleintransporter zu elektrifizieren, genauer gesagt den Iveco Daily. Das Unternehmen bestellt Neufahrzeuge, baut die Dieselmotoren aus, verkauft diese weiter und baut dafür Batterien und Elektromotoren ein. Rund 70 elektrifizierte Kleintransporter fahren derzeit allein in Österreich. Davon sind allein 50 für Ikea in Wien unterwegs. "Über Nacht geladen, speichern die größten Batterien genug Energie für rund 300 Kilometer Fahrt", erklärt Haller. "Dies reicht für den üblichen Lieferverkehr in der Stadt aus, mit der Reichweite sind wir Marktführer." Abends kehren die Fahrzeuge ins Depot zurück, werden über Nacht geladen und sind bereit für den nächsten Tag.

Quantron beliefert auch Ikea mit elektrischen Fahrzeugen. Foto: Ulrich Wagner

Neueste Eigenentwicklung: Ein 44-Tonner mit Brennstoffzelle und fast 1000 Kilometern Reichweite

Quantron hat auch eigene Fahrzeuge im Angebot. Einige Schritte weiter glänzt ein futuristischer Kleintransporter. Das Unternehmen hat das Fahrzeug mit dem Namen Qargo selbst entwickelt, das erste Fahrzeug wird nach Saudi-Arabien ausgeliefert. Der "Star" aber ist eine selbst entwickelte elektrische Sattelzugmaschine für ein Gesamtgewicht von bis zu 44 Tonnen. Allein mit Batterien betrieben hat der Laster eine Reichweite von bis zu 180 Kilometern, die neue Generation soll auf bis zu 350 Kilometer kommen.

Der Quantron-Lastwagen erreicht mit Wasserstofftank und Brennstoffzelle eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern. Foto: Quantron

Der batterieelektrische Lkw hat zudem noch einen reichweitenstärkeren "Bruder". Er beruht auf einem ganz anderen technologischen Konzept, das Quantron auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) für Nutzfahrzeuge vorgestellt hat. Hier wird die Sattelzugmaschine mit einer Brennstoffzelle, einem Wasserstofftank und einer Pufferbatterie ausgestattet. Das Fahrzeug kommt so auf eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern. Bei Quantron spricht man intern liebevoll dem "Biest". Beide 44 Tonnen schweren Lkw werden in Augsburg gefertigt.

Die Logistik muss klimafreundlicher werden

Mit Wasserstoff und Brennstoffzellen angetriebene Laster spielen in den Überlegungen von Quantron seit Jahren eine große Rolle. Neben den Kommunen stellen immer mehr Unternehmen ihre Logistik um, um zum Beispiel Pakete, Kleidung und Lebensmittel CO2-frei zu den Verbrauchern zu fahren. Der Druck auf die Logistikbetriebe ist groß. Für die Zustellung in der Stadt – auf der letzten Meile bis zur Haustüre – seien batterieelektrische Fahrzeuge die beste Wahl. Für längere Distanzen über 400 Kilometer werde Wasserstoff als Energieträger zum Zug kommen, ist Andreas Haller überzeugt, der erst Kfz-Mechatroniker gelernt hat, "damit ich verstehe, wie ein Lkw funktioniert", und erst später Kfz-Betriebswirt geworden ist.

Ein Pfeiler des Geschäfts ist der Umbau von Diesel-Fahrzeugen auf batterieelektrische Antriebe oder auf Wasserstoff. Foto: Ulrich Wagner

Aber kann es ein junges Unternehmen mit Großkonzernen wie MAN oder Daimler aufnehmen, die stark in neue Antriebe investieren? In den hellen Hallen von Quantron beugen sich Mitarbeiter über die Fahrzeuge, bauen Motoren aus, schrauben Halterungen für die Batterien ein. Der Betrieb ähnelte eher einer Manufaktur als einer Fließbandfertigung. "Wir arbeiten komplementär zu den Autoherstellern und sehen uns nicht als Konkurrenz", betont Andreas Haller. Auch Rückschläge hat Quantron verkraften müssen, als zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg eine große Bestellung von Elektro-Bussen storniert werden musste. Doch Quantron ist längst mehr als ein reiner Fahrzeug-Hersteller.

Klimafreundliche Kilometer: Die Dienstleistungsplattform "Quantron as a Service" soll die Zukunft bestimmen

Quantron sieht das Hauptprodukt in Zukunft in einer Dienstleistung. Die Firma will anderen Unternehmen eine CO2-freie Logistik ermöglichen. Dafür stellt man klimaneutrale Fahrzeuge bereit, Treibstoff und die Wartung. Die Kunden zahlen dafür pro Kilometer eine Gebühr. "Quantron as a Service" haben die Augsburger dieses Angebot genannt.

Ein großer Erfolg ist ein Großauftrag aus den USA: Bis Ende 2024 will Quantron dem US-Logistiker TMP bis zu 500 wasserstoffbetriebene Lkw zur Verfügung stellen, dazu den Brennstoff und die Wartung. Der Kraftakt kann nur mit Partnern gelingen. In der Brennstoffzellen-Technik arbeitet Quantron mit dem Wasserstoff-Spezialisten Ballard Power Systems zusammen. Die Fertigung der Trucks wird von der neu gegründeten Tochter Quantron U.S. an der Ostküste der USA übernommen. Die ersten 40 Fahrzeuge sollen bereits 2023 auf die Straße kommen. "Ab 2024 soll es dann jeden Tag ein Fahrzeug sein", sagt er. Es müssten aber letztlich nicht alle Fahrzeuge von Quantron stammen. In die digitale Plattform "Quantron as a Service" könnten auch emissionsfreie Laster anderer Hersteller aufgenommen werden. "Wir sind ein Lösungsanbieter, um unsere Kunden hin zu Emissionsfreiheit zu begleiten", erklärt Haller. Der Vertrag hat eine Laufzeit von acht Jahren. Alle in dieser Zeit bereitgestellten Kilometer summierten sich auf den Gegenwert von einer Milliarde Euro. Zur Vertragsunterzeichnung in Washington kam auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der Freie Wähler-Chef ist ein wahrer Wasserstoff-Fan.

Wohin sich die Dienstleistungsidee entwickeln könnte, sieht man in einem zur Leitstelle ausgebauten Büro: Bildschirme zeigen, wo gerade Quantron-Fahrzeuge in Europa unterwegs sind. Von Augsburg aus kann Quantron Daten der Fahrzeuge abrufen. Die Daten können zum Beispiel Aufschluss geben, wann eine Wartung ansteht oder ein Ersatzteil fällig ist. "Der Markt für emissionsfreie Mobilität wird explodieren", ist Haller überzeugt. Daran will das Augsburger Unternehmen einen Anteil haben: "Unser Ziel ist es, bis 2030 über unsere Plattformen 50.000 Fahrzeuge in den USA und in Europa zu orchestrieren", erklärt er. Wie realistisch sind solche Pläne?

Andreas Haller: "Man braucht Leute, die an etwas glauben"

Manchmal habe er sich angesichts der Zweifel und Fragen schon "wie ein Erklärbär" gefühlt, sagt Andreas Haller. "Dabei wissen wir, dass wir auf einer Weltkugel leben und Klimaschutz wichtig für uns alle ist", meint er. "Die Technologie dafür ist da. Wir können einen Fuhrpark auf Emissionsfreiheit umstellen, mit Wasserstoff können wir unabhängig werden von der Ölindustrie und ölexportierenden Ländern."

Derzeit freut er sich zu sehen, wie sein am Klimaschutz ausgerichtetes Unternehmen wächst. "Wir stellen pro Monat fünf bis zehn Mitarbeiter ein", sagt Haller. Als Mittelständler könne man manchmal mehr bewegen als mancher Großkonzern. "Man braucht nur Leute, die an etwas glauben."