Ist Aiwanger als Wirtschaftsminister noch glaubwürdig?

Plus Der heftig in der Kritik stehende Hubert Aiwanger ist als Staatsminister das politische Gesicht der bayerischen Wirtschaft. Beschädigt die Affäre den Standort?

Die bayerische Staatsregierung rühmt regelmäßig die enorme Bedeutung und Kraft des Freistaats als Wirtschafts- und Industriestandort – Hightech mit Alpenpanorama, Mittelstand und Weltkonzerne, Handwerksmeister und Isar Valley. Diesen Standort und dessen Reputation – auch international – zu fördern, gehört zu den zentralen Aufgaben des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (FW). Die Frage ist allerdings: Kann der wegen eines antisemitischen Flugblatts heftig kritisierte und mit Rücktrittsforderungen konfrontierte Aiwanger dieses Amt überhaupt noch glaubwürdig ausüben? Kann er das Gesicht der bayerischen Wirtschaft bleiben?

Hört man sich bei Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und den diversen Kammern um, ist lauteres bis sehr lautes Schweigen zu vernehmen. Die Industrie- und Handelskammern Oberbayern und Schwaben wollen sich auf Anfrage nicht äußern. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), sonst selten um ein politisches Statement verlegen, hält sich ebenfalls zurück. Gleiches gilt für diverse Unternehmen.