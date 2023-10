Homeoffice

11:54 Uhr

Wie halten es die Unternehmen in der Region mit Homeoffice?

Plus Homeoffice ist mancherorts verpönt, an anderen Stellen gilt es als neuer Maßstab. Unternehmen in der Region haben eine klare Meinung – genauso wie ein Experte.

Von Dominik Durner

Das Homeoffice ist spätestens seit Anbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 fester Bestandteil moderner Unternehmensstrukturen. Doch prominente Unternehmer stellen sich inzwischen gegen das Homeoffice: Tesla-Chef Elon Musk bezeichnet es generell als "moralisch falsch", das Videokonferenz-Unternehmen Zoom holt die Belegschaft zumindest an manchen Tagen zurück ins Büro und Wolfgang Grupp, Chef des Textilunternehmens Trigema, sagt im Interview mit dem Tagesspiegel: "Wenn einer im Homeoffice arbeiten kann, ist er unwichtig." Bestellen nun auch Unternehmen in der Region ihre Mitarbeitenden wieder ins Büro ein?

Das Vollzeit-Homeoffice, während der Corona-Lockdowns noch ein Mittel zur Pandemie-Bekämpfung, sei mittlerweile unüblich, sagt Erdem Altinisik, Bezirksgeschäftsführer für den Augsburger Raum bei der Gewerkschaft Verdi. Gründe dafür liegen unter anderem in der Sorge der Unternehmen um die Produktivität ihrer Belegschaft, was durch einige internationale Studien zum Vollzeit-Homeoffice untermauert wird.

