Hotel-Gruppe ist insolvent: Diese Hotels sind von der Insolvenz betroffen

Eine deutsche Hotel-Gruppe hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen hat Standorte in Deutschland, Österreich und Spanien. Wie es nun weitergeht, lesen Sie hier.

So gut wie jeden Tag, wird bekannt, dass wieder ein Unternehmen in Deutschland pleite ist. So musste in letzter Zeit bereits ein Autobauer Insolvenz anmelden, genauso wie ein Auto-Unternehmen. Nun hat es eine Hotel-Gruppe getroffen. Alle Informationen dazu, finden Sie im Artikel.

Hotel-Gruppe ist insolvent: Arcona ist in die roten Zahlen gerutscht

Eine deutsche Hotel-Gruppe musste Insolvenz anmelden: Arcona Hotels & Resorts ist aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten in die roten Zahlen gerutscht und musste daher einen Antrag auf Gruppeninsolvenz in Eigenverwaltung stellen, wie die Deutsche-Presse Agentur (dpa) mitteilte. Ziel sei es, dass das Unternehmen mit Sitz in Rostock im Ganzen erhalten und neu aufgestellt werde. Die Gehälter der rund 500 Mitarbeiter seien in jedem Fall bis Ende Januar dank des Insolvenzausfallgeldes gesichert.

Der Schritt zur Insolvenz in Eigenverwaltung sei getroffen worden, damit die Arbeitsplätze gesichert werden können und das Unternehmen eine Chance auf einen Neuanfang habe. "Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass dieser Schritt absolut richtig und notwendig ist, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens wiederherzustellen und eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten", erklärte die Unternehmensleitung.

Den Grund für die finanzielle Schieflage sieht das Unternehmen in mehreren Bereichen. Der dpa zufolge trafen Investitionsentscheidungen während der Pandemie und die schnelle Expansion auf nicht vorhersehbare Faktoren, wie den Krieg in der Ukraine, Engpässe in der Energieversorgung sowie die Inflation. "Die daraus folgende allgemeine Kaufzurückhaltung der Gäste führte zu ganz erheblichen Umsatzeinbußen, insbesondere in den Gastronomien der Hotels", erklärte die Hotel-Kette.

Von der Insolvenz betroffen sind allerdings nur die deutschen Hotels auf Rügen und Sylt sowie in Weimar und Eisenach. Davon ausgenommen sind die Betriebe in Österreich und Spanien.

