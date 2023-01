Kuka-Chef: "Wir haben noch nie so viele Roboter verkauft wie 2022"

Plus Peter Mohnen ist der Chef des Augsburger Roboterbauers Kuka. Trotz der Dauerkrise war das Unternehmen nahe dran am historischen Rekord-Gewinn.

Herr Mohnen, nach der Pandemie boomt die Automatisierung der Produktion. Der Fachkräftemangel beschleunigt diese Entwicklung. Welche Chancen eröffnen sich hier für einen Roboter- und Anlagenbauer wie Kuka?