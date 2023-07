Kuka-Chef: Wir haben Roboter und Lederhosen zu bieten

Plus Der Roboter- und Anlagenbauer feiert in Augsburg sein 125-jähriges Bestehen. Ministerpräsident Söder sagt: "Wir werden euch nie wieder hergeben."

Nicht wenige dürften glauben, der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber habe den Begriff "Laptop und Lederhose" erfunden, griff er doch auffällig häufig auf das Wort-Paar zurück, um zu verdeutlichen, dass Fortschritt und Tradition im Freistaat bestens zusammenpassen. Doch die Formulierung geht, so legen es die verfügbaren Quellen nahe, auf einen anderen bekannten Bayern zurück: Der frühere Bundespräsident Roman Herzog führte nämlich schon 1998 über seine Heimat aus: "Hier sind Lederhose und Laptop eine Symbiose eingegangen." Fortan sollten Mitglieder der Staatsregierung sich den Slogan aneignen und das erste und dritte Wort vertauschen, sodass "Laptop und Lederhose" als Marke für bayerischen Wirtschaftserfolg steht.

Immer wieder tauchen indes Neu-Interpretationen auf, die jüngste stammt von Kuka-Chef Peter Mohnen. Bei der Feier zum 125-jährigen Bestehen des Roboter- und Anlagenbauers am Donnerstag in Augsburg sagt der Manager: "Wir haben Roboter und Lederhosen bei Kuka zu bieten." Demnach sind Tradition und Moderne bei dem Automatisierungs-Spezialisten keine Gegensätze. Und weil Herzogs Sprachschöpfung bei der Feier schon mal Ergänzungen erfährt, versucht sich auch Söder verbal-kreativ und spricht von "Roboter und Rosenkranz".