vor 18 Min.

22-Jähriger übersieht Auto auf der B300

Beim Auffahren auf die B300 an der Anschlussstelle Aichach-Nord übersieht ein 22-Jähriger den Wagen eines 36-Jährigen. Es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall ist es am Montagabend an der Auffahrt zur B300 an der Anschlussstelle Aichacher-Nord gekommen. Ein 22-Jähriger wollte laut Polizei gegen 21.30 Uhr auf die Bundesstraße in Richtung Schrobenhausen auffahren. Er übersah allerdings das aus Richtung Dasing kommenden Auto eines 36-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der 36-Jährige eine leichte Verletzung am rechten Handgelenk. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt rund 40000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (AN)