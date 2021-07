Aichach

vor 18 Min.

DHG-Abifahrt: Corona-positive Mitfahrer mit Delta-Variante infiziert

Plus Die Zahl der DHG-Schüler, die sich während einer Abifahrt auf Korfu mit Corona infiziert haben, steigt weiter. Wie viele aus der Aichacher Gruppe geimpft waren.

Von Max Kramer

Es begann mit einem positiven Corona-Test. Inzwischen wird die Tragweite der privat organisierten Abifahrt von gut 40 Schülerinnen und Schülern auf die griechische Insel Korfu immer deutlicher. Waren bis Freitag offiziell 17 positive Tests bekannt, ist die Zahl über das Wochenende weiter gestiegen. Was erschwerend hinzu kommt: Wie das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg auf Nachfrage bestätigt, tragen alle Infizierten die Delta-Variante des Coronavirus in sich. Sie gilt als hoch ansteckend und ist in Deutschland bereits seit mehreren Wochen dominant.

