Corona: Erlebt Aichach-Friedberg eine "Pandemie der Ungeimpften"?

Plus Drei von vier Corona-Fällen im Landkreis Aichach-Friedberg sind aktuell auf Ungeimpfte zurückzuführen. Im Krankenhaus spannt sich die Lage allmählich wieder an.

Von Max Kramer

Sie haben wieder umgebaut im Aichacher Krankenhaus. Monatelang brauchte es dort keine Corona-Isolationsstation - einfach, weil es fast keine schwereren Fälle mehr gab. Doch das ist nun anders. Seit vergangener Woche werden die Covid-Erkrankten, teils übernommen aus der Uniklinik Augsburg, wieder in einem eigens dafür eingerichteten Bereich stationär behandelt. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen Tagen im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich eingependelt. Doch es werden mehr, daran hat Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, kaum Zweifel. Mehr noch: "Es werden wieder Menschen an Corona sterben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche."

