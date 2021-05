Corona: Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt unter 100

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg sinken weiter. Die Inzidenz liegt aktuell bei 95,8 - und damit zum ersten Mal seit Langem unter 100.

Zum ersten Mal seit einem Monat bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg wieder unter der 100er-Schwelle. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag 95,8 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vortag (102,5), mit dem sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzt.

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt - noch ohne Konsequenzen

Unmittelbare Auswirkungen auf die Corona-Regeln im Wittelsbacher Land hat das Unterschreiten der 100er-Marke nicht. Erst, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge im zweistelligen Bereich liegt, treten ab dem siebten Tag Lockerungen in Kraft. Frühestens ist also ab kommendem Sonntag mit weniger Kontaktbeschränkungen und mehr Spielraum für die Bereiche Einzelhandel, Schulen, Kultur, Sport und Gastronomie zu rechnen.

Covid: Zahlen gehen in Bayern und Deutschland zurück

Auch außerhalb der Landkreis-Grenzen gehen die Corona-Zahlen weiter zurück. Sowohl für Deutschland als auch für Bayern meldete das RKI am Montag den Inzidenzwert 119.

