Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg knackt 100er-Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg knackte am Samstag nach vier Monaten erstmals wieder die 100er-Marke. Am Sonntag sank sie knapp darunter.

Im Landkreis Aichach-Friedberg hat die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende erstmals seit 9. Mai wieder die Marke von 100 überschritten. Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 102,2 bekannte Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Am Sonntag fiel der Wert leicht auf 99,2.

In der vergangenen Woche war die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gestiegen - von 68,9 am Mittwoch auf 90,4 am Donnerstag und 98,5 am Freitag.

Corona: Aichach-Friedberg deutlich über Bayern- und Bundesschnitt

Mit dem Wert vom Sonntag liegt der Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin deutlich über dem bayern- und dem bundesweiten Durchschnitt. Das RKI meldete am Sonntag für Bayern eine Sieben-Tage-Inzidenz von 73,3, für ganz Deutschland 80,2.

In den Nachbarlandkreisen sehen die Werte am Sonntag laut RKI folgendermaßen aus: Dachau 123,1, Neuburg-Schrobenhausen 95,2, Augsburg 88,3, Fürstenfeldbruck 82,7, Pfaffenhofen an der Ilm 78,2, Donau-Ries 59,6, Landsberg am Lech 53,7 und in der Stadt Augsburg 166,3.

Krankenhausampel steht am Sonntag in Bayern auf Grün

Das Landratsamt teilte am Wochenende keine Zahlen zur Klinikbelegung mit. Die Krankenhausampel, die am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz als Grundlage für Corona-Regeln ablöste, steht laut bayerischem Gesundheitsministerium an diesem Sonntag auf Grün.