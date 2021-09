Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt am Sonntag

In Aichach-Friedberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag leicht gesunken. Am Samstag war sie noch angestiegen. Dennoch liegt der Landkreis unter dem Bayernschnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt auch am Wochenende im hohen zweistelligen Bereich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 79,2 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Sonntag sank der Wert leicht auf 73,3. Am Freitag hatte er bei 77 gelegen. Die Krankenhausampel stand am Sonntag laut Bayerischem Gesundheitsministerium auf Grün.

Das Wittelsbacher Land liegt mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz vom Sonntag deutlich unter dem bayernweiten Schnitt von 86,7 und knapp unter dem bundesweiten Wert von 74,7.

Corona: So ist die Lage in der Region rund um Aichach-Friedberg

Sieben von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden liegen unter der 100er-Schwelle, nur die Stadt Augsburg bewegt sich mit 121,0 (Samstag: 127,1) darüber. Ebenfalls im hohen zweistelligen Bereich sind die Landkreise Pfaffenhofen an der Ilm 83,6 (78,2), Neuburg-Schrobenhausen 81,9 (74,7), Augsburg 77,0 (80,9), Fürstenfeldbruck 75,0 (70,9) und Dachau 70,3 (86,4). Etwas darunter liegen die Landkreise Landsberg am Lech 66,9 (72,7) und Donau-Ries 52,9 (56,6).

Zur Lage an den Krankenhäusern im Landkreis Aichach-Friedberg gab das Landratsamt am Wochenende keine aktuellen Zahlen bekannt. Am Freitag waren dort zwei positiv Getestete in stationärer Behandlung, eine Person davon auf der Intensivstation. In Friedberg gab es einen Verdachtsfall.