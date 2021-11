Aichach-Friedberg

vor 2 Min.

Corona: Warum trotz Herbstferien Fälle aus Schulen übermittelt werden

Plus Am Dienstag meldete das Landratsamt Aichach-Friedberg an neun Schulen Corona-Fälle; am Mittwoch in zwei. Das ist der Grund dafür.

Von Marina Wagenpfeil

Insgesamt drei positive Personen und 28 betroffene Kontaktpersonen an der Wittelsbacher Realschule in Aichach hat das Landratsamt Aichach-Friedberg am Mittwoch gemeldet. An der Grundschule in Affing ist die Zahl der positiven Corona-Fälle auf vier angestiegen. Am Dienstag meldete das Landratsamt Corona-Neuinfektionen an insgesamt neun Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg - und das, obwohl die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte derzeit in den Herbstferien sind. Wie kann das sein?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen