Aichach-Friedberg

06:30 Uhr

Die Hotels im Landkreis Aichach-Friedberg warten sehnsüchtig auf Gäste

Ute Nowotsch ist im Brauereigasthof St. Afra im Felde in Friedberg unter anderem für die Veranstaltungsreservierungen zuständig. Sie hofft, dass sie bald wieder mehr Gäste begrüßen könne.

Plus Trotz der Corona-Lockerungen kommen in den Pfingstferien nur wenige Übernachtungsgäste in den Landkreis. Ein Hotel musste schließen. Worauf die Hoteliers hoffen.

Von Evelin Grauer

2021 wird noch schlechter als 2020, da ist sich Juliane Golling sicher. Die Eigentümerin des Landhotels Winter im Affinger Ortsteil Gebenhofen sieht bei den Belegungszahlen in ihrem Hotel noch viel Luft nach oben. Dabei ist der Tourismus im Wittelsbacher Land schon im vergangenen Jahr schmerzlich eingebrochen. Die Zahl der Gäste hat sich von 2019 auf 2020 halbiert, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf das Statistische Landesamt mitteilt. Auch vielen anderen Hotels im Landkreis fehlen die Gäste, dennoch sagen fast alle Betreiber: "Wir schaffen das."

