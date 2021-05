Inzidenz sinkt: Diese Corona-Regeln gelten ab nächster Woche für Schulen

Die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg geht weiter nach unten. Das hat nun auch Auswirkungen auf die Corona-Regeln in den Schulen. Ein Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg hat den Abwärtstrend der vergangenen Tage fortgesetzt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 115,1 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vortag (118,1). Diese Entwicklung passt ins Bild, das das RKI auch außerhalb der Landkreis-Grenzen zeichnet: In Deutschland lag die Inzidenz am Mittwoch bei 129, in Bayern bei 124 - Tendenz jeweils sinkend.

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt, neue Regeln an Schulen

Da die Inzidenz im Landkreis nun seit fünf Tagen unter 150 liegt, greifen ab Montag, 10. Mai, verschiedene Lockerungen in den Schulen. Sofern der Mindestabstand von eineinhalb Metern durchgehend eingehalten werden kann, gilt an Grundschulen für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 sowie an Förderschulen für die Jahrgangsstufen 5 und 6 Präsenzunterricht. Ist kein Mindestabstand möglich, findet dort Wechselunterricht statt.

Die Abschlussklassen - darunter auch die vierten Klassen der Grundschule und die elften Klassen der Gymnasien und Fachoberschulen - werden weiterhin in Präsenz unterrichtet, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Falls nicht, gilt auch hier Wechselunterricht. An allen anderen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt, solange die Inzidenz über 100 bleibt.

154 Corona-Fälle in der vergangenen Woche im Wittelsbacher Land

Im Wittelsbacher Land wurden in den vergangenen sieben Tagen 154 Menschen positiv getestet - davon 24 in Aichach, 47 in Friedberg, zehn in Kissing und neun in Mering. Einen neuen Corona-Fall meldet das Landratsamt von der Grundschule Friedberg Süd. Nachdem dort eine Person positiv getestet wurde, müssen acht enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage am Krankenhaus Aichach

Am Krankenhaus Aichach wurden am Donnerstag elf Corona-Patienten stationär behandelt. Fünf davon lagen auf der Intensivstation und mussten beatmet werden. Hinzu kamen drei Verdachtsfälle: zwei am Aichacher Krankenhaus, einer am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg.

