Kitas, Schulen und ein Stadion: Millionen für Bauprojekte im Landkreis

Städte und Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg erhalten für 24 Bauprojekte insgesamt 4,5 Millionen Euro an Zuweisungen vom Freistaat. Diese Projekte werden gefördert.

ichach-Friedberg Insgesamt 4,5 Millionen Euro zahlt der Freistaat Bayern als Zuschüsse für 24 Hochbau-Projekte an Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg. Darüber informieren die Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko ( CSU), Fabian Mehring ( Freie Wähler) und Simone Strohmayr ( SPD). Tomaschko betont, der Freistaat bleibe damit in der Corona-Krise ein verlässlicher Partner seiner Gemeinden und Landkreise. Mehring sagt, gerade in der noch immer andauernden Corona-Pandemie sei die Stärkung der Kommunen besonders wichtig. Gefördert werden vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen.

Kreis Aichach-Friedberg: Fördermittel für 2021 erhöht

Wegen des nach wie vor hohen Investitionsbedarfs der Kommunen wurden die Fördermittel für 2021 um 50 Millionen Euro auf 650 Millionen erhöht. Bildung bleibe die wichtigste Investition in die Zukunft der Kinder, so Tomaschko. Gerade in den vergangenen Monaten, als Schulen und Kindertageseinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie längere Zeit geschlossen bleiben mussten, sei die enorme Bedeutung einer qualitativ hohen Kinderbetreuung allen noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt worden.

Auch Simone Strohmayr begrüßt die Erhöhung der Mittel. Die staatlichen Zuweisungen seien unverzichtbar zur Stärkung der kommunalen Investitionen, so die SPD-Abgeordnete. Allerdings gebe es in anderen Bereichen immer noch großen kommunalen Investitionsbedarf, beispielsweise bei der Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur, der Sanierung kommunaler Schwimmbäder und beim ÖPNV.

Diese Projekte im Landkreis Aichach-Friedberg werden gefördert:

Gemeinde Adelzhausen 150.000 Euro für den Neubau einer Kindertageseinrichtung .

150.000 Euro für den einer . Gemeinde Affing 43.000 Euro für den Neubau einer Mittagsbetreuung für die Grundschule mit Mensa und Küche.

43.000 Euro für den einer Mittagsbetreuung für die Grundschule mit Mensa und Küche. Stadt Aichach 50.000 Euro Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kinderkrippe Ecknach; 50.000 Euro für die Erweiterung der Kinderkrippe am Oberbernbacher Weg; 120.000 Euro für den Neubau der Kinderkrippe Pusteblume in Aichach .

50.000 Euro Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Ecknach; 50.000 Euro für die Erweiterung der am Oberbernbacher Weg; 120.000 Euro für den der Pusteblume in . Landkreis Aichach-Friedberg 105.000 Euro für die Teilgeneralsanierung des Josef-Bestler-Stadions in Aichach (Anteil Schulsport); 1,4 Millionen Euro für den Ersatzneubau der Vinzenz-Palotti-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Friedberg ; 90.000 Euro für die Teilsanierung der Freisportanlage Friedberg an der Rothenbergstraße (Anteil Schulsport).

105.000 Euro für die Teilgeneralsanierung des Josef-Bestler-Stadions in (Anteil Schulsport); 1,4 Millionen Euro für den Ersatzneubau der Vinzenz-Palotti-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum ; 90.000 Euro für die Teilsanierung der Freisportanlage an der Rothenbergstraße (Anteil Schulsport). Markt Aindling 200.000 Euro Baukostenzuschuss zum Neubau einer Kindertageseinrichtung durch die Johanniter Unfallhilfe.

200.000 Euro Baukostenzuschuss zum einer durch die Johanniter Unfallhilfe. Schulverband Aindling 230.000 Euro für die Erweiterung der Mittelschule am Lechrain Aindling um einen Anbau in südlicher Richtung.

230.000 Euro für die Erweiterung der Mittelschule am um einen Anbau in südlicher Richtung. Gemeinde Eurasburg 50.000 Euro für die Erweiterung und den Umbau des Kindergartens; 100.000 Euro für den Neubau der Kinderkrippe .

50.000 Euro für die Erweiterung und den Umbau des Kindergartens; 100.000 Euro für den der . Stadt Friedberg 139.000 Euro Baukostenzuschuss zu Sanierung und Umbau des Kindergartens St. Christophorus am Lehleweg; 80.000 Euro für den Ersatzneubau des Kinderhauses Rinnenthal.

139.000 Euro Baukostenzuschuss zu Sanierung und Umbau des Kindergartens am Lehleweg; 80.000 Euro für den Ersatzneubau des Kinderhauses Rinnenthal. Markt Inchenhofen 32.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen, energetische Dachsanierung und Herstellung eines barrierefreien Zugangs an der Grundschule.

32.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen, energetische Dachsanierung und Herstellung eines barrierefreien Zugangs an der Grundschule. Gemeinde Kissing 40.000 Euro für den barrierefreien Umbau der Mittelschule; 200.000 Euro für den Neubau der Kindertageseinrichtung Unterer Badanger.

40.000 Euro für den barrierefreien Umbau der Mittelschule; 200.000 Euro für den der Unterer Badanger. Schulverband Kühbach 35.000 Euro für den Neubau des Allwetterplatzes und die nötige Sanierung der Laufbahn der Grund- und Mittelschule.

35.000 Euro für den des Allwetterplatzes und die nötige Sanierung der Laufbahn der Grund- und Mittelschule. Markt Kühbach 198.000 Euro für den Neubau einer Kinderkrippe beim Kindergarten St. Magnus .

198.000 Euro für den einer beim Kindergarten . Gemeinde Merching 142.000 Euro für die Erweiterung des Hauses für Kinder St. Josef .

142.000 Euro für die Erweiterung des Hauses für Kinder . Markt Mering 300.000 Euro für die Erweiterung des Kinderhauses Kapellenberg; 200.000 Euro für den Neubau eines Hortes an der Grundschule I, Luitpoldstraße .

300.000 Euro für die Erweiterung des Kinderhauses Kapellenberg; 200.000 Euro für den eines Hortes an der Grundschule I, . Gemeinde Obergriesbach 75.000 Euro für den Neubau einer Kindertageseinrichtung .

75.000 Euro für den einer . Petersdorf , Schulverband Willprechtszell 115.000 Euro für die Sanierung der Grundschule Petersdorf .

, Schulverband Willprechtszell 115.000 Euro für die Sanierung der Grundschule . Markt Pöttmes 100.000 Euro für die Erweiterung des Kindergartens Spatzennest an der Unterfeldstraße.

100.000 Euro für die Erweiterung des Kindergartens Spatzennest an der Unterfeldstraße. Gemeinde Rehling 200.000 Euro für den Neubau eines Kindergartens.

eines Kindergartens. Gemeinde Ried 100.000 Euro für die Erweiterung des Kindergartens Baindlkirch. (AZ)

