Kreisrätin Heike Themel verlässt AfD und wechselt zur "Basis"

Die fünfköpfige Kreistagsfraktion der AfD verliert ein Mitglied. Heike Themel, bislang stellvertretende Fraktionsvorsitzende der rechtspopulistischen Partei, tritt aus der AfD aus und wechselt zur „Basis“. Die neue Gruppierung, die am Sonntag bei der Bundestagswahl antrat und rund 1,4 Prozent erhielt, gilt als der parteipolitische Arm der „Querdenker“-Bewegung.