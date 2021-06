Aichach-Friedberg

Unwetter: Dieses Mal laufen im Aichacher Stadtgebiet Keller voll

Die Wassermenge des Griesbacherl hat sich nach dem Starkregen am Donnerstagabend bedrohlich erhöht. Die Aichacher Feuerwehr war unterwegs, hier in der Werlbergerstraße, um die Wasserstände zu prüfen und wenn es nötig wird, Hilfe zu leisten.

Plus Dieses Mal ist Aichach von den Folgen des Unwetters betroffen. Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme behilft sich der Markt Pöttmes, um Anwohner zu entlasten.

Von Katja Neitemeier

Weiterhin ziehen Unwetter über das Wittelsbacher Land. Zum ersten Mal in dieser Woche ist Aichach betroffen. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach rückte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrfach aus. In Pöttmes bekamen die Bewohner der Von-Gumppenberg-Straße in den vergangenen Tagen häufig die Folgen der Gewitter zu spüren. Eine Mauer soll das ändern.

