Von Menschen und Hühnern: 100 Geschichten über den Sommer im Wittelsbacher Land

In unserer Serie "Sommer in..." erzählen wir, wie schön der Sommer in den Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg ist. Zur 100. Folge gehen wir auf Streifzug.

Alles begann im August 2009 mit einem Spaziergang durch die Marktgemeinde Aindling. Dort machten wir uns auf die erste Suche nach den schönen Seiten des Sommers im Wittelsbacher Land. So trafen wir auf Anwohner des Marktplatzes, die sich regelmäßig zum Ratsch am Brunnen treffen. Auf die lockere Boulespiel-Gruppe des Partnerschaftskomitees von Avord und auf drei junge Damen aus Affing, Karlsfeld und Aichach, die sich gerne mit ihren Aindlinger Freunden an der Bushaltestelle am Marktplatz treffen. Drei Beispiele dafür, warum der "Sommer dahoam" mindestens genauso herrlich ist wie der Urlaub am Meer.

Unsere Reportage aus Aindling war der Startschuss für unsere Serie "Sommer in ...". Seit nunmehr zwölf Jahren sind wir im Rahmen dieser Serie in den Gemeinden im nördlichen Landkreis Aichach-Friedbergs unterwegs. Dabei besuchen wir nicht nur die Kernorte und größere Ortsteile, sondern auch kleinere und kleinste Ortsteile. In der heutigen, 100. Folge unserer Serie wollen wir einen kleinen Rückblick wagen, der aber niemals vollständig sein kann. Denn: Wir haben so viele tolle Geschichten gehört, so viele freundliche Menschen getroffen, mit so vielen aufgeweckten Kindern gesprochen, über so viele tierische Geschichten gelacht und gestaunt, so viele eindrucksvolle Bilder gemacht - und einfach ganz viele, zauberhafte Orte entdeckt.

Mit diesem coolen Gefährt waren im Sommer 2009 Andreas und Kevin im Baarer Ortsteil Lechlingszell unterwegs. Foto: Johann Eibl

In Folge 7 unserer Serie ist unser Mitarbeiter Johann Eibl beispielsweise im kleinen Baarer Ortsteil Lechlingszell unterwegs. Dort trifft er auf zwei Buben, neun und sechs Jahe alt, die die schulfreien Tage dazu nutzen, mit einem nicht alltäglichen Gefährt ihre Runden zu drehen. Sie erkunden die Gegend auf einem „Terra Bike“, das zwei Kindern Platz bietet. Während sich der ältere der beiden auf einen späteren Italien-Urlaub freut, war der Jüngere noch nie weg und wartet schon wieder auf den Schulbeginn.

Fleißig auf den Feldern und im Garten

In Folge 11 unserer Serie berichtet unsere Mitarbeiterin Katharina Wachinger von einem Phänomen aus Obergriesbach, das vielerorts zu sehen ist. Im Sommer wuselt es im Wittelsbacher Land. Die Landwirtinnen und Landwirte sind auf den Feldern und Höfen unterwegs und viele Bürgerinnen und Bürger arbeiten im Garten, um für schöne Blumen oder eine satte Obst- und Gemüseernte zu sorgen. Auch das Handwerkern ist in den warmen Sommermonaten beliebt. Nach getaner Arbeit darf aber auch die Idylle genossen werden, beispielsweise an den Weihern bei der Weidachmühle. Wer Glück hat, sieht hier schon mal springende Fische, die Mücken fangen.

Die Kühe von Andrea Gail werden in Heretshausen (Gemeinde Adelzhausen) noch jeden Tag auf die Weide getrieben. Auch die Lieblingskuh von Tochter Theresa, die Vevi, ist dabei. Das Bild stammt aus dem Jahr 2011. Foto: Gerlinde Drexler

Überhaupt spielt die Tierwelt in unserer Serie immer wieder eine große Rolle. Hasen, Hühner, Pferde, Schafe, Bienen, Hunde, Katzen - und sogar Schnecken schleichen sich in unsere Herzen. In Folge 27 verrät unsere Mitarbeiterin Gerlinde Drexler, dass es im Adelzhausener Ortsteil Heretshausen noch Kühe gibt, die täglich auf die Weide getrieben werden und so schöne Namen tragen wie Lilifee. Ein weiteres Paradies für Mensch und Tier stöbert unser Mitarbeiter Martin Golling in Folge 31 an den Sander Seen im Gemeindegebiet Todtenweis auf. Dort trifft er auch Naturfilmer Gerhard Menzel, der hier fast jede Ente, jeden Schwan und jeden weiteren Vogel kennt. Unsere Mitarbeiterin Alice Lauria stellt im Adelzhausener Ortsteil Irschenhofen in Folge 95 fest, dass Hühner, Enten und Gänse hier auf der Straße Fortfahrt haben.

Kurze Nächte am Mandlachsee

Von langen Tagen und kurzen Nächten scheibt unsere Mitarbeiterin Vicky Jeanty in Folge 44 vom Mandlachsee im Gemeindegebiet Pöttmes. Der Kreisjugendring bewirtschaftet dort seit etlichen Jahren den kreiseigenen Zeltplatz, auf dem im Sommer stets abenteuerliche Zeltlager für Kinder stattfinden. Das Programm: Sport und Spiele, Werken und Basteln, Lagerfeuer, Nachtwanderung mit Schatzsuche, Disco-Abend mit Tanz und Gesang und viele andere Aktivitäten.

Die Schuhe müssen draußen bleiben. Bei den Zeltlagern am Mandlachsee (Gemeinde Pöttmes) riecht es nach Abenteuer. Fotografiert im Jahr 2013. Foto: Victorine Jeanty

Johann Eibl beschreibt im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen in Folge 57, warum es sich hier gut leben lässt, wenn der invasionsartige Berufsverkehr am Morgen und am Abend verschwunden ist und das attraktive Gesicht des Ortes zum Vorschein kommt. Äpfel und Birnen reifen in großer Zahl heran, ebenso Holunder; viele Tauben sind hier zu Hause und am östlichen Ortseingang warten Blumen auf einem Feld auf ehrliche Käufer. Eine Reittherapeutin bietet an, Pferd und Reiter zu fördern.

Aulzhausen ist mehr als eine Straße

Der Affinger Ortsteil Aulzhausen hat ein ähnliches Problem. Durch ihn rollen jeden Tag etwa 10.000 Autos auf dem Weg nach Augsburg. Doch auch hier lohnt sich ein zweiter Blick, wie Martin Golling in Folge 67 erläutert. Denn Aulzhausen hat nicht nur eine viel befahrene Ortsdurchfahrt, sondern auch fleißige und innovative Bürger. Auf einem Hof gibt es beispielsweise eine Kartoffelhütte, in der sich jeder frische Kartoffeln, Tomaten und Eier holen kann. "Einfach das Geld in die Kasse einwerfen und das bereitliegende Wechselgeld wieder rausnehmen", erklärt ein 14-jähriger Bursche.

Der ganze Stolz der Hohenrieder: die Kirche St. Georg und Gregor. Sie lockt nicht nur wegen der Aussicht auf die Alpen viele Besucher an. Das Bild entstand 2017. Foto: Stefanie Brand

Dass es auch ein wenig dauern kann, bis man sich an die extreme Ruhe in einem Ort gewöhnt, schildert unsere Mitarbeiterin Stefanie Brand in Folge 73 aus dem Petersdorfer Ortsteil Hohenried. Seit vor vielen Jahren die Dorfwirtschaft geschlossen hat, war es bis auf vereinzelte Feste ruhig geworden im Ort. Doch einsam sind die Hohenrieder nicht. Denn die Kirche St. Georg und Gregor, die erhaben über dem Ort thront, lockt nicht nur wegen ihrer Aussicht auf die Alpen viele Ausflügler an. Auswärtige lassen sich hier auch gerne trauen. Außerdem führt der Obst- und Waldlehrpfad direkt an der Kirche vorbei und um Hohenried herum.

Wie im Paradies fühlen sich auch viele Menschen, die im kleinen Inchenhofener Ortsteil Ried leben. Wie unser Mitarbeiter Manfred Zeiselmair in Folge 82 erklärt, helfen hier Alt und Jung nicht nur bei Feiern zusammen, aber dabei besonders gerne. Der Bauwong-Verein etwa veranstaltet jedes Jahr im Sommer ein großes Dorffest mit Sau vom Grill. Ein Gemeinschaftswerk ist auch die kleine Dorfkapelle, die im Jahr 2000 von den Bewohnern liebevoll restauriert wurde. Die Fertigstellung wurde gleich mit einer 1000-Jahr-Feier des Dorfes verbunden. Dabei habe man bei den 1000 Jahren nicht so genau nachgerechnet, verrät ein Rieder.

In Pichl wird politisiert

Dass im Wittelsbacher Land auch fleißig politisiert wird, hat Josef Abt im Aindlinger Ortsteil Pichl erfahren. In Folge 85 stellt er die lose Gruppe "Die von der Tanke" vor, die schon mal auf 50 Mitglieder anwachsen kann. Diese treffen sich immer wieder gerne in der urigen Laube an Seemüllers Tankstelle. Dort wird gefachsimpelt, politisiert oder die Erlebnisse des Tages ausgetauscht, oft bei einem geselligen Bierchen.

Am Abend treffen sich "Die von der Tanke" oft zu einem gemütlichen Ratsch mit Feierabendbier an Seemüllers Tankplatztreff in Pichl (Markt Aindling). Das war auch im Sommer 2019 so. Foto: Josef Abt

Apropos Geselligkeit, natürlich lässt sich der Sommer auch in Aichach und seinen Stadtteilen gut aushalten. Sei es im Stadtgarten, im Paartalpark oder in diversen Biergärten wie beim Canada-Wirt in Obermauerbach. Hier gibt es nicht nur Speis und Trank, sondern auch Nahrung für die Seele in Form von Kleinkunst auf der Biergarten-Bühne. Obermauerbach ist aber auch bekannt für seine Obstgärten und die vielen Walnussbäume, wie Manfred Zeiselmair in Folge 96 beschreibt.

Serie "Sommer in..." geht weiter

Der bunte Streifzug durch unsere Serie "Sommer in..." endet zwar hier, aber unsere Serie endet nicht bei Folge 100. Es gibt noch viele Orte, die wir noch nicht besucht haben oder gerne noch ein zweites oder drittes Mal besuchen wollen. Denn, da sind wir uns ganz sicher, es warten noch viele spannende Geschichten auf uns. Unser Dank gilt allen, auch namentlich nicht genannten, Mitarbeitern, die uns stets auf diese wunderschönen Reisen mitnehmen und allen Menschen im Wittelsbacher Land, die uns ihre Geschichten erzählen. Wir freuen uns auf neue Folgen.