Nach Corona-Fall: So geht es im AWO-Seniorenheim Aichach weiter

Plus Der Corona-Fall im Aichacher AWO-Seniorenheim weckt böse Erinnerungen. Die betroffene Bewohnerin ist offenbar ungeimpft. Wie ihr Zustand derzeit ist.

Es ist nur ein positiver Test - doch das reicht, um im Aichacher AWO-Seniorenheim böse Erinnerungen zu wecken. Zu schlimm war das, was im Frühjahr 2020 dort passierte. Ein massiver Corona-Ausbruch kostete 17 Bewohnerinnen und Bewohnern das Leben. Bis heute ermittelt in der Angelegenheit die Staatsanwaltschaft. Im Januar 2021 meldete das Landratsamt dann drei weitere Corona-Fälle im Heim, betroffen waren zwei Mitarbeiter und ein Bewohner. Damals galt der Ausbruch schon nach einer Woche wieder als beendet. Und auch jetzt deutet vieles darauf hin, dass sich zumindest die schlimmsten Befürchtungen nicht bestätigen werden.