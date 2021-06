Aichach

Pfarrer Stahl hat Frieden und Musik in die Aichacher Kirchengemeinde gebracht

Ande August beendet Pfarrer Winfried Stahl seinen Dienst in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Aichach-Altomünster und geht in den Ruhestand.

Von Gerlinde Drexler

Ausmisten steht derzeit bei Pfarrer Winfried Stahl in Aichach an. Der 66-Jährige ist seit fast elf Jahren Pfarrer der evangelischen Gemeinde Aichach-Altomünster. Ende August geht er in Ruhestand und zieht zusammen mit seiner Frau nach Augsburg. Die Entscheidung über einen Nachfolger für ihn werde erst im Herbst fallen, vermutet Stahl. In der Vakanzzeit wird Ruhestandspfarrer Walter Last die Zweite Pfarrerin Gabriele Buchholz unterstützen.

