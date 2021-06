Aichach

14:58 Uhr

Prozess in Aichach: Mann soll wegen Brandstiftung zwei Jahre in Haft

Ein Motorrad brannte im Oktober 2021 in Aichach vollkommen aus. Das Schöffengericht Aichach hält einen 32-Jährigen für den Brandstifter und verhängte deshalb eine Haftstrafe gegen ihn.

Plus Ein ausgebranntes Motorrad und Randale in der Nähe - das Aichacher Schöffengericht schickt dafür einen 32-Jährigen hinter Gitter. Doch die Staatsanwältin hat Zweifel.

Von Gerlinde Drexler

Das Motorrad auf dem Anhänger brannte bereits lichterloh, als ein 21-jähriger Aichacher es sah. Er war Mitte Oktober vergangenen Jahres gegen 3 Uhr morgens durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Die Kriminalpolizei ging später von Brandstiftung aus. Als mutmaßlichen Täter ermittelte sie einen 32-Jährigen aus dem Raum Aichach, der in dieser Nacht in der Nähe randaliert hatte. Er musste sich deshalb wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Aichach verantworten. Das Urteil nach zwei Verhandlungstagen übertraf sogar die Forderung der Staatsanwältin.

Themen folgen