Aichach streicht seine Windkraft-Flächen

Der Aichacher Stadtrat hat beim Thema Windkraft keinen Diskussionsbedarf. Eine längere Debatte gibt es dagegen beim Gestaltungshandbuch.

Von Johann Eibl

In der letzten Sitzung des Jahres hat sich der Aichacher Stadtrat von den Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen im Osten der Stadt verabschiedet. Am Donnerstag waren nur noch wenige Stellungnahmen zu behandeln. Helmut Baumann vom Bauamt trug die wichtigsten Passagen vor. Am Ende wurde über mehrere Beschlüsse abgestimmt, das Ergebnis hieß jeweils 28:3. Lediglich Magdalena Federlin, Marion Zott (beide Grüne) und Hermann Langer (CSU) votierten dagegen, auch als es konkret um die 44.

Keine Windräder im Allenberger Forst

Änderung des Flächennutzungsplanes ging. Damit sind diese Konzentrationsflächen vom Tisch, mit denen Windräder im Allenberger Forst möglich gewesen wären, und die bei Bürgern im Raum Aichach sowie Schiltberg und Allenberg kritisch gesehen worden waren. Die Firma UKA Meißen Projektentwicklung hatte noch einmal versucht, in einem mehrseitigen Schreiben eine Wende zu ihren Gunsten herbeizuführen. Die Aufhebung dieser Flächen sei unverhältnismäßig, hieß es da. Und: „Für höchst fragwürdig halten wir das vorgebrachte Argument, mit der seit 2014 geltenden H10-Regelung sei die Zielstellung, die Nutzung von Windenergie zu fördern und eine größtmögliche Akzeptanz der Bevölkerung herbeizuführen, überholt.“ Die Mitglieder des Stadtrats sahen hier ebenso wenig Diskussionsbedarf wie bei den Stellungnahmen einiger Träger öffentlicher Belange. Länger und durchaus kontrovers wurde dagegen über die Frage diskutiert, ob Aichach ein sogenanntes Gestaltungshandbuch braucht.

Am Ende sprach sich der Stadtrat mit 23:8 Stimmen dafür aus. Im Beschluss ist ausdrücklich davon die Rede, dass es als „freiwillige Anregung zur besseren Gebäudegestaltung“ zu sehen ist. Erol Duman (BZA) stellte klar: „Ich war vor zwei Jahren dagegen, ich bin auch jetzt dagegen.“ Er sieht die Eigentümer von Grundstücken nicht involviert, außerdem verwies er darauf, dass es sich bei den Fördermitteln um Gelder aus Steuern handelt. „Viele Gebäude in Aichach sind sehr, sehr gut, auch ohne Handbuch“, argumentierte Georg Robert Jung (CWG). Der CSU hielt er ein Umfallen vor. Jung verlangte, die Leute sollten gute Planer beauftragen. Karl-Heinz Schindler (SPD) wiedersprach: „Ich kann diese Argumentation nicht nachvollziehen.“ Er betonte: „Alle Planer werden das Handbuch zur Verfügung gestellt bekommen. Die Haushaltsmittel, die wir einsetzen, sind so gering.“ Erich Echter (CWG) erinnerte daran, dass in Aichach „vieles kaputt gemacht worden“ sei. Daher sehe er das Handbuch positiv. Lothar Bahn (FWG) vertrat diese Auffassung: „Ohne Zwang halte ich das für unnütz.“ Daher sei es rausgeschmissenes Geld. Bürgermeister Klaus Habermann erläuterte den Zweck des Buchs; damit könnte man Bauherren auf andere Türen, Fenster und Fassaden hinweisen oder einen anderen Farbanstrich.

Auf diese Weise könne man den Wert eine Immobilie erhöhen: „Mit Gewalt kann man das nicht erreichen.“ Brigitte Neumaier (SPD) sah es ähnlich: „Wir brauchen auf alle Fälle so ein Handbuch.“ Es gebe bereits viele Sünden auf dem Gebiet. Helmut Beck (CSU) erklärte, seine Partei ziehe den Antrag zurück, das Verfahren zur Anfertigung eines Gestaltungshandbuches einzustellen. Mittlerweile habe man die gewünschten Informationen erhalten.

