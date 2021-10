Aindling

18:16 Uhr

Aindling: Bürger in den Ortsteilen wünschen sich Bauplätze

Im Nordosten von Aindling liegt "Am Schönblick" im Baugebiet "Am Kronbergweg". Hier vergibt die Gemeinde Aindling derzeit einen Bauplatz im Meistbieterverfahren. Im Hintergrund der Fernmeldeturm bei Neßlach zu sehen.

Plus Bei der Bürgerversammlung wird gefordert: Auch die Aindlinger Ortsteile Gaulzhofen, Stotzard und Hausen brauchen Bauplätze. Zudem fehlt ein Spielplatz.

Von Evelin Grauer

Bei der letzten der drei Aindlinger Bürgerversammlungen kam es bei mehreren Themen zu lebhaften Diskussionen. Insgesamt 45 Besucherinnen und Besucher, darunter elf Gemeinderatsmitglieder, hatten sich im Sportheim in Stotzard eingefunden. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler freute sich über das große Interesse und insbesondere über zwei Damen unter den anwesenden Bürgern. Wie schon bei der Bürgerversammlung in Aindling spielte auch in Stotzard das Thema Bauplätze eine große Rolle.

