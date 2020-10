vor 32 Min.

Aindling muss Gesundheitsprogramm für Senioren verschieben

Für ein Gesundheitsprogramm für Menschen ab 60 Jahren mangelt es in Aindling noch an der Gruppenleitung. Im Januar soll es einen neuen Anlauf geben.

Von Johann Eibl

Eigentlich sollte im Oktober im Markt Aindling ein Gesundheitsprogramm für Menschen ab 60 Jahren starten. Doch der Beginn dieser Aktion musste verschoben werden. Zur Begründung sagt Josef Gamperl, der Dritte Bürgermeister: „Wir haben keinen Gruppenleiter gefunden.“ Aufgeschoben muss aber nicht aufgehoben bedeuten.

Gamperl erklärt weiter: „Wir machen im Januar einen neuen Versuch.“ Seiner Ansicht nach war möglicherweise der Vorlauf zu kurz. Andreas Michel vom Gesundheitsamt in Aichach weist allerdings darauf hin, dass derzeit noch nicht feststeht, ob es tatsächlich zu diesem neuen Anlauf kommen wird.

Das Projekt soll in Zusammenarbeit mit der Hochschule Coburg und der Gesundheitsregion plus im Landkreis Aichach-Friedberg stattfinden. Es wird von der AOK Bayern gefördert. Ein erster Informationsabend dazu im Aindlinger Rathaus war gut besucht. Am 21. September zählte man 21 Personen, davon 14 Senioren. Noch vor Ort haben fünf Personen den Start befürwortet und sich als Teilnehmende gemeldet. Michel kommentiert diese Zahlen so: „Da hat man schon den Bedarf gesehen.“

Gruppenleiter werden begleitet

Die Gruppenleiter aus dem Landkreis wurden in einer Schulung Anfang Oktober auf ihre Rolle vorbereitet; sie erhielten dabei eine Anleitung für jedes einzelne Treffen sowie ein Teilnahmezertifikat. Für Aindling hat sich allerdings noch kein Gruppenleiter gefunden.

Während des gesamten Programms werden die Gruppenleitungen von Expertinnen der Hochschule Coburg begleitet. Einzige Voraussetzung: Die Person sollte im gleichen Alter der Teilnehmenden sein, also ab 60 Jahre. Für die Gruppenleitung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig, Sie müssen keine Gesundheitsexperten sein. Die Aufgabe kann von allen Interessierten übernommen werden, die Spaß daran haben zu organisieren und Menschen zu aktivieren. Offiziell heißt das Programm „AOK-GeWinn - Gemeinsam aktiv und gesund älter werden“.

Das Programm soll für mehr Lebensqualität sorgen

Ziel des Programms ist es, die Gesundheitskompetenz und Lebensqualität von Menschen ab 60 Jahren zu stärken. Im Mittelpunkt des Projekts stehen regelmäßige Treffen über knapp ein Jahr, bei denen sich die Gruppe in lockerer Atmosphäre zu Gesundheitsthemen wie Ernährung, Bewegung und Entspannung austauscht.

Wer gerne Gruppenleiter werden will, kann sich bei Andreas Michel, Telefon 08251/92492, oder Josef Gamperl, Telefon 08237/5295, melden.





