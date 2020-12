vor 48 Min.

Am Sonntag startet der A8-Expressbus von Dasing nach Pasing

Plus Ein Doppeldecker-Bus bringt Passagiere auf der Autobahn stündlich aus dem Wittelsbacher Land zum Bahnhof im Münchener Osten. Wie Pendler vom MVV-Tarif profitieren können.

Von Christian Lichtenstern

Eine Magnetschwebebahn auf Stelzen über dem Mittelstreifen der Autobahn, die Pendler von Augsburg bis zum Bahnhof in Pasing bringt, und den Nahverkehr revolutionieren würde - das ist eine Zukunftsvision. Ein A8-Schnellbus vom Bahnhof in Dasing bis zum Bahn-Knotenpunkt Pasing - das wird schon am Sonntag Realität. Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember starten dort nagelneue Doppelstockbusse des Münchner Verkehrsverbundes (MVV). Sie werden werktags stündlich unterwegs sein und laut Fahrplan im besten Fall 45 Minuten und meist 53 Minuten brauchen. Zurück geht es in 47 oder 49 Minuten etwas schneller. Natürlich immer vorausgesetzt, auf der A8 ist gerade kein Stillstand.

Der Start fällt allerdings in eine denkbar schwierige Zeit. In Corona-Lockdown-Zeiten verzeichnet der ÖPNV eh schon niedrigere Fahrgastzahlen, weil deutlich mehr Büro-Angestellte im Homeoffice bleiben, kein Ausflugsverkehr stattfindet und sich Menschen im Auto sicherer fühlen. Dass eine MVV-Linie mitten ins Wittelsbacher Land, also ins Gebiet des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) fährt, ist eine Premiere und alles andere als selbstverständlich. Der MVV ist jedenfalls "überzeugt, dass dieses Angebot gut angenommen wird", sagt Sprecherin Franziska Hartmann. Natürlich sei der Start mitten in der Pandemie schwierig, aber ein neues Nahverkehrsangebot habe erfahrungsgemäß immer eine Anlaufzeit von zwei bis drei Jahren. Die Doppelstöcker sind im MVV ein Novum und "auch ein Test", so Hartmann. Der Verbund will wissen, wie so ein komfortabler Bus auf einer längeren Strecke angenommen wird. Ausgestattet ist er mit WLAN, USB-Ladebuchsen und viel Platz für 90 Passagiere. In Zeiten mit Abstandsgeboten bestimmt kein Nachteil.

Wochentags gibt es 15 Verbindungen von Dasing nach Pasing und 16 zurück

Die neue Anbindung dürfte vor allem ein Angebot für Pendler aus dem nördlichen Teil des Landkreises sein. Unter der Woche gibt es 15 auf den Zugfahrplan abgestimmte Schnellbus-Verbindungen ab Dasing (die erste um 5.23 Uhr) und 16 zurück vom Münchner Verkehrsknoten ins Wittelsbacher Land (letzte Ankunft 22 Uhr). An Samstagen sind es zehn Verbindungen und an Sonn- und Feiertagen noch jeweils sieben in beide Richtungen. Wer an der Haltestelle Adelzhausen in den Expressbus zusteigt, braucht bestenfalls 33 Minuten, und vom Autobahnzubringer an der Kreisgrenze in Odelzhausen aus sind es im Idealfall 25 Minuten Fahrzeit bis in den Münchner Stadtteil. Vom dortigen Bahnhof aus gibt es dann Verbindungen in alle Richtungen. Ab Odelzhausen gilt werktags sogar ein 30-Minuten-Takt.

Vom Bahnhof Pasing aus gibt es dann Verbindungen in alle Richtungen. Bild: Ulrich Wagner (Archivfoto)

Der dicht getaktete Fahrplan ist für Pendler in die Landeshauptstadt eine zeitliche Alternative. Mit dem Zug von Dasing aus über die Paartalbahn und mit Umstieg in Hochzoll ist man im Regionalverkehr in ungefähr derselben Zeit (bestenfalls 47 Minuten) in Pasing. Der Autobahn-Schnellbus bringt für München-Pendler aber finanzielle Vorteile. Denn obwohl er bis Odelzhausen auf AVV-Gebiet fährt, gilt dort der MVV-Tarif. Wer mit dem Zug von Dasing nach Pasing fährt, zahlt für die Fahrkarten derzeit 14,50 (Einzelfahrt), 82,50 (Wochenkarte) oder 250,90 Euro (Monatskarte). Und wer dann noch weiter im Stadtgebiet unterwegs ist, muss zusätzlich ein MVV-Ticket lösen. Wer dagegen in Dasing in den A8-Bus einsteigt, hat gleich eine MVV-Fahrkarte in der Tasche und zahlt dafür nach der Fahrpreiserhöhung ab Sonntag bis Pasing Bahnhof 8,50 (Einzelfahrt), 44,40 (Wochenkarte) oder 142,50 Euro (Monatskarte). Eine Gruppen-Tageskarte für maximal fünf Personen im gesamten MVV-Netz kostet 26,40 Euro. Das ist also - nicht nur wenn es in naher Zukunft wieder mal eine Wiesnzeit geben sollte - eine echte Alternative.

Seit einem Jahrzehnt gibt es Planungen für Schnellbuslinie entlang der A8

Bereits seit einem Jahrzehnt gibt es Planungen für eine schnelle Verbindung entlang der Magistrale. Sie soll den fehlenden S-Bahn-Ast im Münchner Westen zwischen der S2 (Endpunkt Altomünster, Kreis Dachau) und S3 (Mammendorf, Kreis Fürstenfeldbruck) zumindest zum Teil kompensieren. Zum Fahrplanwechsel läuft die bestehende MVV-Linie 732 von Odelzhausen nach Pasing aus. Für diesen Anschluss stellten die Ecknachtal-Gemeinden Sielenbach und Adelzhausen mit dem Landkreis schon mal einen Zubringerbus auf die Beine. Doch die Pendler stiegen nicht ein - die Linie wurde wieder eingestellt.

Geschätzt 2,5 Millionen Euro hat das Busunternehmen für die fünf Doppelstöcker investiert. Bild: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Kreistagsgremien des Nachbar-Landkreises Dachau haben dann 2019 beschlossen, eine Expressbuslinie X 732 neu auszuschreiben, ins Wittelsbacher Land zu verlängern und voranzugehen. Der Freistaat schießt insgesamt 1,5 Millionen Euro in den ersten drei Jahren zu. Für den zunächst auf fünf Jahre ausgelegten Betrieb kalkulieren die Dachauer dennoch mit einem jährlichen Defizit von etwa einer halben Million Euro für den eigenen Landkreis. Aus dem Wittelsbacher Land bekommen sie einen Zuschuss von zehn Prozent. Die an die Linie angeschlossenen Gemeinden Dasing und Adelzhausen übernehmen jeweils 10.000 Euro und der Landkreis weitere 30.000 Euro im Jahr. Der Kreisentwicklungsausschuss hat bereits zu Jahresbeginn eine Kostenbeteiligung von 150.000 Euro in fünf Jahren einstimmig beschlossen. In einer gemeinsamen Sitzung des Kreisentwicklungs- und des Kreisausschusses in dieser Woche wurde dem Kreistag empfohlen, einer Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Dachau zuzustimmen.

Busunternehmen hat über 2,5 Millionen Euro für Doppelstöcker investiert

Das Busunternehmen Geldhauser (Betriebshof in Odelzhausen) hat die Ausschreibung für die Linie gewonnen, fünf Doppelstöcker angeschafft und dafür geschätzt über 2,5 Millionen Euro investiert. Die Fahrgäste im Schnellbus müssen übrigens immer sitzen, denn bei Stehplätzen würde aus einem Schnellbus sozusagen ein Schleichbus mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Der Bus fährt von Dasing bis Sulzemoos auf Landstraßen und von da ab durchgehend auf der A8. Im Landratsamt in Dachau sieht man sehr großes Fahrgastpotenzial durch die vielen Pendler aus Aichach-Friedberg nach München.

Zu Vor-Corona-Zeiten beförderte die MVV-Linie 732 wochentags rund 700 Menschen. Um das Defizit zu begrenzen und das Angebot auch über 2025 hinaus zu halten, müssten die Fahrgastzahlen beim neuen Angebot natürlich steigen. Übrigens denken die Dachauer auch in die andere Richtung. Mit der neuen Linie könnten Bürger aus Odelzhausen und Sulzemoos künftig viel leichter über Dasing ins Wittelsbacher Land und weiter nach Augsburg oder in Richtung Ingolstadt kommen.

