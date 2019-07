vor 3 Min.

Auf geht's: Ab Freitag ist Volksfest in Aichach

Das Aichacher Volksfest geht am Freitag mit einem neuen Festzeltbetreiber an den Start. Der Bierpreis steigt um 40 Cent pro Maß. Es gibt ein paar Neuheiten.

Von Katja Röderer

Das Warten hat ein Ende: Diesen Freitag, 5. Juli, beginnt das Aichacher Volksfest. „Auf ein gutes Gelingen“ setzte Bürgermeister Klaus Habermann jetzt bei der Vorstellung des Festprogramms. Die Organisatoren haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Erstmals soll es in diesem Jahr eine Trachtenmodenschau geben und auch der Tanzabend am Montag ist neu. Mit der Gastronomie GmbH Lanzl aus Ingolstadt wurde außerdem ein neuer Festzeltbetreiber auf den Aichacher Festplatz geholt. Die Maß kostet nunmehr 7,90 Euro, nachdem der Preis in den vergangenen Jahren stabil bei 7,50 Euro geblieben war. Damit sei die Maß in Aichach weiterhin deutlich günstiger als bei anderen Volksfesten in der Region, wie die Veranstalter versicherten. Das halbe Hendl liegt bei 9,90 Euro.

Den Senioren gehört ein Nachmittag

Zu Hendl und Bier sind am Dienstag beim Seniorennachmittag tausende Aichacher über 70 eingeladen. Stadt, Festwirt und Sparkasse Aichach-Schrobenhausen teilen sich die Kosten, die grob bei etwa 35000 Euro liegen dürften. In diesem Jahr habe die Stadt etwa 3000 Senioren angeschrieben, berichtete Klaus Habermann. Auch wenn davon nur zwei Drittel zum Seniorennachmittag kommen, gab der Bürgermeister zu bedenken: „Wenn das Festzelt voll ist, ist es voll.“ Möglicherweise werde die Altersgrenze bald angehoben werden müssen. Klaus Habermann hoffte, dass es am Seniorennachmittag nur nicht so heiß werden möge, denn auch der Biergarten wird dann gebraucht.

Bei der Nacht der Tracht gibt es eine Modenschau

Das Weizenkarussell ist hier ebenso neu wie Fahrgeschäfte namens Twister oder Happy Monster und eine Art Spiegellabyrinth, genant Walk of Fame. Die Besucher können sich aber auch am bewährten Schießstand, im Autoscooter oder beim Dosenwerfen ausprobieren. Für die Kleinen steht eine Kinderschleife bereit und auch das Fahrgeschäft Bungee, das es im vergangenen Jahr noch nicht auf dem Festplatz gab.

Auch im Festzelt ist einiges geboten. Zum ersten Mal findet am Montag ein Tanzabend statt. Michaela Kemper, Geschäftsführerin der neuen Festzeltbetreiber Lanzl erklärte, dass es heutzutage nur noch wenige Gelegenheiten gebe um zu tanzen. Sie freute sich auch auf eine weitere Premiere: Am Dienstagabend findet bei der Nacht der Tracht eine Modenschau statt, bei der Alpenmädel und Ludwig Kramer aus Pöttmes Trachtenkleidung präsentieren. Getragen wird sie von Models, die allesamt Mitglieder der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia sind.

Einmal mehr setzt Festwirt Baron Umberto Freiherr von Beck-Peccoz damit auf Regionalität. Möglichst viele Beteiligte sollen einen lokalen Bezug zum Volksfest haben. Der Baron selbst habe sich als Kind immer sehr auf die Veranstaltung gefreut. „Das Aichacher Volksfest war für mich das Größte überhaupt“, erinnerte er sich. Genau dieses Gefühl wolle er heute wieder bei den Menschen wecken. „Die Leute sind nicht schwierig. Wenn sie nicht auf ein Volksfest gehen, dann hat das Gründe, man muss ihnen etwas bieten“, war er überzeugt.

Veranstalter will jüngere Leute aufs Aichacher Volksfest locken

Dabei soll das Traditionelle des Aichacher Volksfestes beibehalten werden. Dazu passt die Rückkehr der Königlich-Bayerischen-Josefspartei nach Aichach. Sie wird am Sonntagnachmittag ihren Parteitag im Festzelt abhalten, nachdem sie zeitweilig in Kühbach tagte oder der Parteitag komplett ausgefallen war.

Gleichzeitig wollen die Veranstalter aber auch verstärkt jüngere Leute ansprechen. Dafür wurden beispielsweise mehr Partybands engagiert. Auf Facebook und Instagram werden immer wieder Gutscheine verlost. Die Aktionen würden beinahe nahtlos von einem Volksfest zum nächsten in der Region fortgeführt, wie Michaela Kemper vom Festzeltbetreiber Lanzl erklärte. Das Unternehmen ist unter anderem auf dem Barthlmarkt in Oberstimm vertreten oder bei den Volksfesten in Pöttmes, Schrobenhausen, Neuburg und Bobingen. Und nachdem Ostern in diesem Jahr erst Ende April gefeiert wurde, reihen sich die Feste für Schausteller und Festzeltbetreiber nun dicht aneinander, wie es hieß.

Das Volksfestprogramm

Freitag, 5. Juli Auftakt 18 Uhr Standkonzert am Stadtplatz, 18.30 Uhr Umzug zum Festzelt, danach Bieranstich mit Bürgermeister Klaus Habermann, ab 19 Uhr Musik von der Waidhauser Blasmusik

Samstag, 6. Juli Partyabend ab 11. 30 Uhr Mittagstisch, ab 15 Uhr Siegerehrung des BCA-Stockschützenturniers, ab 19 Uhr Party mit der Ohlala-Showband, 22 Uhr Feuerwerk

Sonntag, 7. Juli Festmesse ab 10.30 Uhr Messe mit Stadtpfarrer Herbert Gugler, Musik von der Sielenbacher Blaskapelle, anschließend Frühschoppen. Ab 13.30 Uhr Parteitag der Königlich-Bayerischen-Josefs-Partei (KBJP), ab 17 Uhr Musik mit den Ziacheinern

Montag, 8. Juli Tanzabend ab 11.30 Uhr Mittagstisch, ab 19 Uhr Tanzabend mit den Musikern von Bernie & The Drifters

Dienstag, 9. Juli Nacht der Tracht und Seniorennachmittag Ab 13 Uhr Seniorennachmittag mit der Blaskapelle Sielenbach, ab 19 Uhr Unterhaltung mit den Plattlerbixen und der Hopfenmusi, ab 19.30 Uhr Nacht der Tracht mit Trachtenmodenschau

Mittwoch, 10. Juli Kindernachmittag und Blaulichtabend ab 11.30 Uhr Mittagstisch, ab 13 Uhr Kindernachmittag, ab 15 Uhr Aichacher Marionettentheater „Rotkäppchen“, ab 19 Uhr Blaulichtabend, Musik von den Ganoven

Donnerstag, 11. Juli Tag der Betriebe ab 11.30 Uhr Mittagstisch, ab 19 Uhr Partystimmung mit der Band Die Lumpenbacher

Freitag, 12. Juli Tag der Vereine ab 11.30 Uhr Mittagstisch, ab 19 Uhr Party mit der Band Musikuss

Samstag, 13. Juli Partyabend ab 11.30 Uhr Mittagstisch, ab 19 Uhr Musik von Sound Of Six (S.O.S.)

Sonntag, 14. Juli Knallerfinale ab 10 Uhr Frühschoppen mit den Evergreens, Mittagstischangebote, ab 18 Uhr Finale mit den 4-Taktlern

