Bauarbeiten auf Paartalbahn: Ab Samstag gilt Schienenersatzverkehr

Die Bauarbeiten an der Paartalbahn zwischen Aichach und Ingolstadt dauern rund drei Wochen. Was das für die Kunden bedeutet und wie der Ersatzfahrplan aussieht.

Bauarbeiten der DB Netz AG auf der Paartalbahn verursachen ab Samstag, 25. Juli, bis Montag, 10. August, Änderungen in den Fahrplänen auf der Strecke zwischen Aichach und Ingolstadt.

Laut einer Mitteilung der Bayerischen Regiobahn ( BRB) können die Haltestellen Schrobenhausen, Ingolstadt Hauptbahnhof und Ingolstadt Nord nicht angefahren werden.

Busse fahren zum Teil erheblich früher beziehungsweise später

Verbindungen in Richtung Norden werden durch Busse ersetzt. Für einen Teil der Verbindungen beginnt der Schienenersatzverkehr ab Aichach, andere Busse starten erst ab Schrobenhausen.

Die Busse fahren zum Teil erheblich früher oder später, beziehungsweise sie kommen früher oder später an als im Standardfahrplan, so die BRB. Fahrrad- und Rollstuhlmitnahme ist in den Bussen nur in begrenztem Umfang möglich. Fahrgäste finden unter www.brb.de die Sonderfahrpläne. (AZ)

