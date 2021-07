Unfall auf B471: Autofahrer aus Aichach-Friedberg missachtet Vorfahrt

Auf der B471 bei Bergkirchen übersieht ein 34-Jähriger aus Aichach-Friedberg einen Lastwagen. Es kommt zum Unfall. Der Schaden ist hoch.

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch an der Anschlussstelle der A8 in Bergkirchen (Landkreis Dachau) gekommen. Gegen 11.45 Uhr fuhr dort ein 34-Jähriger aus Richtung München kommend mit seinem Lastwagen ab. Anschließend wollte er nach links auf die B471 einbiegen. Wie die Polizei berichtet, übersah der Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg dabei einen aus Richtung Dachau kommenden Sattelzug. Es kam zur Kollision.

Unfall auf B471 bei Bergkirchen: Niemand ist verletzt

Der 34-Jährige und der Fahrer des Sattelzuges blieben unverletzt. An dem Lastwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Durch den Unfall kam es für etwa eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.