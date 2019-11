vor 20 Min.

Betriebsunfall: Zwei Arbeiter quetschen sich Finger ein

In einem Betrieb an der Donauwörther Straße in Aichach hat sich am Donnerstagmorgen ein Betriebsunfall ereignet. Dabei haben sich zwei Arbeiter mehrere Finger eingequetscht.

Ein Mann hat sich vier Finger, der Kollege zwei bis drei Finger verletzt

Der Rettungsdienst wurde kurz vor 8 Uhr alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollten die beiden Männer den Keilriemen an einer Maschinen wechseln. Dabei geschah der Unfall. Der genaue Hergang ist derzeit noch unbekannt. Fest steht nur: Ein Arbeiter quetschte sich vier Finger ein, der Kollege zwei bis drei. Die Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. (jca)