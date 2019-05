00:34 Uhr

Blumen sind der Muttertagsklassiker

Viele Kinder kaufen ihrer Mutter für den morgigen Sonntag Geschenke und verbringen den Tag zusammen mit der Familie. Floristen haben geöffnet, Café- und Restaurantbetreiber berichten, wie sie sich auf das Geschäft vorbereiten

Von Samuel Jacker

Aichach-Friedberg Wer in diesen Tagen durch die Einkaufszone bummelt, kommt um Werbung nicht herum: Am Sonntag ist Muttertag – und Händler hoffen auf klingelnde Kassen. Die beliebtesten Geschenke bleiben die Blumen. Fast jeder Zweite schenkt sie seiner Mutter. Das hat eine Studie des Verbraucherforums mydealz.de ergeben.

Margit Kutscherauer, Seniorchefin von Blumen Brandl im Aichacher Stadtteil Untergriesbach, kann wie jedes Jahr am Muttertag einen großen Kundenzulauf verzeichnen. „Meistens werden Sträuße nachgefragt“, sagt sie. Die Sträuße sind meist bunt gemischt. Auch Kunden des Blumenhaus Primavera mit Standorten in Aichach, Friedberg und Augsburg ziehen diese Schnittblumen vor, berichtet Inhaberin und Geschäftsleiterin Vera Junger. Entscheiden sich Kunden dennoch für Schnittblumen, sind es meistens rote Rosen, so Kutscherauer. Vorbestellen müsse man aber nicht, denn die Sträuße werden direkt vor Ort gebunden. Um den Ansturm abfangen zu können, hat ihr Geschäft am Sonntag zwei Stunden länger als üblich geöffnet, von 8 bis 12 Uhr. Das Blumenhaus Primavera hat sonntags normalerweise geschlossen, öffnet aber eigens für den Muttertag vier Stunden. „Wir sind für diese Tage gewappnet, sodass man etwas bekommt, auch wenn man nicht vorbestellt hat“, sagt Vera Junger.

Auf Platz zwei der beliebtesten Geschenke zum Muttertag rangieren laut der Studie Schokolade beziehungsweise Pralinen. Wie Ingrid Granvogl, Inhaberin des Café Koch am Stadtplatz in Aichach, mitteilt, verkaufe sie im Muttertagsgeschäft in der Konditorei und Confiserie überwiegend Pralinen. „Männer kriegen aber generell mehr Pralinen geschenkt an Christi Himmelfahrt“, sagt sie. Da ist nämlich Vatertag. Torten und Obstkuchen in Herzform seien ebenfalls sehr beliebt. Versehen sind diese meist mit einem Schriftband „für Mutti“ oder „für Mama“, so Granvogl. Davon berichtet auch Marianne Großmann, Inhaberin von Mariandl’s Hofcafé im Dasinger Ortsteil Unterzell. Sie hat schon jede Menge Bestellungen an Kuchen und Torten in Herzform angenommen.

Einen großen Ansturm erwartet Granvogl immer erst am Wochenende. „Der Freitag und Samstag stehen ganz im Zeichen des Muttertagseinkaufes“, so Granvogl. Am Sonntag komme dann oft die ganze Familie ins Café. „Man kann sagen, wir sind ausgebucht. Ein bisschen Platz gibt es aber noch“, sagt sie. Sie würde es aber nicht bedauern, wenn ein paar Plätze frei blieben. „Je nach Wetterlage kommen manche spontan zum Café“, sagt sie. In Mariandl’s Hofcafé gibt es vermutlich noch freie Plätze am Nachmittag, wie Großmann mitteilt. „Wir nehmen nach zwölf Uhr an Sonn- und Feiertagen generell keine Reservierungen entgegen“, sagt sie. Zur Frühstückszeit sei sie ausgebucht.

Auch Gastwirtschaften im Landkreis verzeichnen einen großen Ansturm am Muttertag. Ohnehin gehen viele Menschen gerne am Sonntag Essen, so Georg Krammer, Inhaber des Ochsnwirts in Pöttmes. „Weihnachten und Muttertag sind die beiden bestbesuchten Tage im Jahr“, sagt er. Denn dann sei seine Wirtschaft immer besonders gut frequentiert. Gegen Mitte der Woche verzeichnete der Wirt schon über 250 Reservierungen. Er rechnet fest damit, dass sein Gasthaus am Sonntag voll besetzt sein wird.

