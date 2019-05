05:00 Uhr

Body-Cams in Aichach und Friedberg: Muss das sein?

Auch die Polizisten in Aichach und Friedberg tragen jetzt Body-Cams. Macht das wirklich Sinn?

Von Carmen Jung

Bürger, die amerikanische Internet-Kraken und Daten-Sauger beargwöhnen, die sich weder eine Alexa ins Haus holen, noch in einem sozialen Netzwerk agieren, weil sie sich um den Schutz ihrer Daten sorgen, solche Bürger macht diese Nachricht erst mal stutzig: Die Polizei trägt jetzt auch in Aichach und Friedberg Body-Cams.

So, so, die Beamten filmen also im Einsatz mit. Was ist jetzt, wenn ich in eine Polizeikontrolle gerate? Was ist, wenn ich (oder ein anderer) auf dem Kühbacher Brauereifest zu viel über den Durst getrunken haben sollte, aber nichts verbrochen habe? Wo überall wird dann dieses Video auftauchen?

Es geht auch um Vertrauen in die bayerische Polizei

Keine Sorge: Der „große Bruder“ in Amerika kommt nicht an diese Daten und auch sonst kein Unbefugter. Jedenfalls nach derzeit menschlichem Ermessen. Die Anwendungsgebiete der Uniform-Kameras erscheinen ebenso durchdacht wie die Technik. Kurzum: Body-Cams sind im Grundsatz schon in Ordnung. So viel Vertrauen muss einfach sein in die bayerische Polizei – und so viel Schutz für die Beamten. Wer weiß, dass ein Video läuft, wird einen Polizisten eher nicht angreifen – zumindest wenn er nüchtern genug ist. Wir Bürger dürfen gespannt sein, welche Erfahrungen die Aichacher Polizei damit machen wird.

Lesen Sie dazu den Artikel

Themen Folgen