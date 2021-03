18:17 Uhr

Corona: Aus Lockerungen in Aichach-Friedberg ab Montag wird nichts

In Aichach-Friedberg haben sich die Hoffnungen auf weitere Corona-Lockerungen ab Montag zerschlagen. Außengastronomie und Kinos bleiben geschlossen.

Plus Noch am Mittwoch hatte Aichach-Friedbergs Landrat Klaus Metzger - wenn auch unter Vorbehalt - vorsichtige Corona-Lockerungen ab Montag in Aussicht gestellt. Doch daraus wird nichts.

Von Nicole Simüller

Die Hoffnung von Gastronomen, Kinobetreibern und Sportvereinen auf weitere Corona-Lockerungen im Landkreis Aichach-Friedberg ab Montag hat sich zerschlagen. Noch am Mittwoch hatten Landrat Klaus Metzger und Boris Peter, Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, vorsichtige Öffnungen in Aussicht gestellt. Gleichzeitig warnten sie vor allzu großen Hoffnungen, da die Lockerungen von der Regierung genehmigt werden müssten. Nun steht fest: Aus den Lockerungen wird nichts.

Das Landratsamt teilte am Donnerstagabend mit, "dass unser gestern vorbereiteter und an die Regierung von Schwaben und das Bayerische Gesundheitsministerium übersandter Entwurf einer Allgemeinverfügung zu weiteren Öffnungsschritten ab Montag nicht genehmigt wird".

Bayern stellt sich auf Inzidenz über 100 in den nächsten Tagen ein

Aufgrund des besorgniserregenden Anstiegs der Infektionen bayernweit könne nicht mehr von einer stabilen Lage im Sinne der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ausgegangen werden, so das Landratsamt. Es sei zu erwarten, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern in den nächsten Tagen 100 übersteige.





Daher genehmige das Bayerische Gesundheitsministerium bis auf Weiteres keine entsprechenden Lockerungen. Zunächst würden die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Länder am Montag abgewartet.

Außengastronomie und Kinos in Aichach-Friedberg bleiben geschlossen

Somit bleiben in der nächsten Woche weiterhin Außengastronomien, Kinos, Theater, Opern- und Konzerthäuser bayernweit geschlossen. Auch kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich bleiben bayernweit untersagt.

