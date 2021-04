Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt leicht auf 163,4

Der Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg hat seinen Aufwärtstrend gestoppt. Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus Aichach steigt dagegen deutlich.

Der Aufwärtstrend der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist gestoppt. Sie liegt am Dienstag nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts ( RKI) bei 163,4 - und damit etwas niedriger als am Vortag (171,5). In der vergangenen Woche war der Wert im Wittelsbacher Land kontinuierlich gestiegen. Er hatte sich damit deutlich von der 100er-Schwelle entfernt, ab der die "Corona-Notbremse" gilt.

Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt unter Deutschland-Schnitt

Mit dem Inzidenzwert 163,4 liegt der Landkreis über dem bundesweiten Schnitt. Das RKI meldete für ganz Deutschland 162 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 185.

Zahl der Corona-Patienten am Krankenhaus nimmt deutlich zu

Unterdessen ist die Zahl der Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus deutlich gestiegen. Wurden dort am Montag zehn positiv Getestete stationär behandelt, waren es am Dienstagmorgen 16. Fünf Personen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden.

