22.06.2020

Corona-Vorschrift: Ins Aichacher Freibad dürfen bald 600 Gäste

Was im Aichacher Freibad ab 1. Juli erlaubt ist und was nicht, will die Stadt bald bekannt geben.

Plus Trotz des sommerlichen Wetters müssen sich die Badegäste in Aichach noch gedulden. Wann das Freibad öffnet und was bis dahin noch getan werden muss.

Von Evelin Grauer

Wenn die Wettervorhersagen stimmen, gibt es in dieser Woche noch viel Freibadwetter. Während in Dasing und in einigen anderen Bädern in der Region bereits geschwommen werden kann, müssen sich die Badegäste in Aichach noch gedulden. Wie Bürgermeister Klaus Habermann auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, strebt die Stadt die Öffnung des Freibads für Mittwoch, 1. Juli, an. Derzeit wird noch an einem Konzept gearbeitet, wie die Corona-Vorschriften umgesetzt werden können.

Laut Habermann steht inzwischen fest, dass sich jeweils 600 Besucher gleichzeitig auf dem Freibadgelände aufhalten dürfen. Davon dürfen rund 200 gleichzeitig ins Wasser. Wie diese Zahlen überwacht werden können, muss bis nächste Woche noch geklärt werden. Ob etwa beim Eingang kleine Kügelchen zum Zählen der Gäste ausgegeben werden oder eine elektronische Erfassung Vorrang bekommt, wird derzeit geprüft.

Freibad Aichach: Tickets online buchen oder vor Ort kaufen

Wer ins Aichacher Freibad will, kann sein Ticket weiterhin erst vor Ort kaufen und sich dort registrieren lassen. Lieber ist es den Betreibern aber, wenn die Badegäste ihre Eintrittskarte bereits im Internet buchen. Alle Einzelheiten dazu will die Stadt noch bekannt geben. Für die neue Badesaison wird dringend noch neues Personal gesucht. Nicht nur Bademeisterin Sophie Festl braucht Unterstützung, sondern auch das Reinigungspersonal.

Obwohl die Ausgaben der Stadt für das Freibad weiter steigen werden, sagt Habermann: „Gerade in dieser Zeit, in der viele Leute nicht so gut wegfahren können, soll das Schwimmbad genutzt werden können.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen