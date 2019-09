vor 2 Min.

Die Blumenthaler Straße in Klingen wird ab Mittwoch gesperrt

Im vergangenen Jahr wurde der Kanal gebaut, jetzt ist die Wasserleitung an der Reihe: Die Blumenthaler Straße in Klingen ist deshalb ab 11. September gesperrt. Der Verkehr wird über Wollomoos umgeleitet.

Die Wasserleitung im Aichacher Stadtteil Klingen wird erneuert. Deshalb ist die Staatsstraße Richtung Sielenbach nicht befahrbar.

Bewohner und Besucher der Stadt Aichach müssen sich auf eine weitere Baustelle einstellen: Ab Mittwoch, 11. September, ist die Blumenthaler Straße in Klingen gesperrt. Grund ist die Erneuerung der Wasserleitung. Die Umleitung führt über Wollomoos.

Neben den Arbeiten in Aichachs Oberer Vorstadt gesellen sich seit dieser Woche Erneuerungsarbeiten auf der alten B300 bei Ecknach zwischen der Sammelstelle bis zur Einmündung der Industriestraße (wir berichteten). Ab Montag, 9. September, wird außerdem die Asphaltdecke zwischen Aichach und Unterschneitbach erneuert.

Aichach: AN-Leser diskutieren emotional auf Facebook

Auf Facebook diskutierten AN-Leser in dieser Woche bereits zum Teil emotional über die Straßensperrungen. „Das nervt nur noch“, schrieb zum Beispiel eine Nutzerin. Andere hatten Verständnis für die Maßnahmen: „Wann soll es denn dann gemacht werden? Im Winter bei minus 15 Grad?“ In beiden Fällen handelt es sich nur um kurzzeitige Sperrungen. Die Maßnahme in der Augsburger Straße ist bis zum 13. September erledigt, die Richtung Unterschneitbach dauert ohnehin nur drei Tage. Mehr Zeit in Anspruch nimmt allerdings die Baustelle in Klingen. Der Bau von Wasserleitungen ist anspruchsvoller. Er dauert voraussichtlich bis Ende November. Erneuert wird laut Michael Thalhofer vom Stadtbauamt zunächst die Leitung zwischen den Einmündungen von Bachstraße und Hirtweg. Der zweite Teil Richtung Ortsmitte bis zur Fuggerstraße folgt dann im nächsten Jahr. Rund 1,15 Millionen Euro sind dafür insgesamt fällig.

Bereits 2017 und ’18 war der Kanal für rund 800000 Euro erneuert worden. Geschätzt weitere 2,2 Millionen Euro sind für den am Ende noch folgenden Straßenbau nötig. Weil es sich um eine Staatsstraße handelt, muss die Stadt die Kosten für die Gehwegerneuerung übernehmen. Die Verbindung Richtung Sielenbach/Adelzhausen soll in Klingen am Ende so ähnlich aussehen wie die bereits erneuerte Fuggerstraße. Geplant sind laut Thalhofer zum Beispiel beidseitige gepflasterte Gehwege.

Die Umleitung führt über die Fuggerstraße

Warum aber wurde die Wasserleitung nicht zugleich mit dem Kanalbau erledigt? Dafür gibt es mehrere Gründe. Thalhofer nennt zum Beispiel die unterschiedlichen Tiefen der Leitungen, die zudem jeweils eigene Trassen benötigen und von verschiedenen Bautrupps angepackt werden. Obendrein muss auch stets der Verkehr zu den Grundstücken gewährleistet bleiben.

Die offizielle Umleitung führt erneut über die Fuggerstraße Richtung Wollomoos (Kreis Dachau) und von dort nach Sielenbach. Aufgepasst: Eine innerörtliche Umfahrung über die Deutschherrnstraße, wie sie viele Autofahrer zum Leidwesen der Anlieger zuletzt beim Kanalbau genutzt hatten, funktioniert in diesem Fall nicht. (jca)

