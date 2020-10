vor 8 Min.

Die Grünen nehmen Gesundheitsamtsleiter Pürner ins Visier

Plus Die Landtagsabgeordnete Christina Haubrich und der Kreisverband der Grünen kritisieren den Aichacher Gesundheitsamtsleiter. Der hatte die Maskenpflicht für Schüler in Frage gestellt.

Von Christian Lichtenstern

Schon im Sommergespräch mit unserer Redaktion ging die Landtagsabgeordnete Christina Haubrich (Grüne) deutlich vernehmbar auf Distanz zu Friedrich Pürner und seinen Entscheidungen auf dem Spargelhof Lohner und Aussagen zu Corona-Tests und Warnapp.

Jetzt wo der Leiter des Aichacher Gesundheitsamtes mit seiner fachlichen Kritik an einigen Punkten der Anti-Corona-Strategie der Staatsregierung bayernweit und darüber hinaus in den Schlagzeilen ist, halten die gesundheitspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion aus Merching und der Kreisverband der Grünen die Aussagen des Mediziners für „überzogen“ und „nicht länger tragbar“. Pürner sei jetzt mehrfach aufgefallen, so Haubrich in einer Mitteilung. Dadurch habe das Vertrauen der Bevölkerung in den Amtsleiter stark gelitten.

Pürner kritisiert Maskenpflicht für Schüler

Pürner hat sich in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk und auch via Kurznachrichtendienst Twitter gegen die Maskenpflicht von Schülern und die Regelungen der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz ausgesprochen. Pürner war vor seiner Tätigkeit in Aichach Leiter der Abteilung Epidemiologie am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. In der Staatsregierung stößt die Kritik des Staatsbeamten Pürner nicht gerade auf Begeisterung. Es gab aber keinen Maulkorb für den Amtsleiter aus München, wie er selbst betonte, und jetzt soll ein Dialog über die Kritikpunkte folgen.

Gesundheitsministerium lädt Pürner zum "fachlichen Austausch" ein

Pürner sei von einer leitenden Stelle im Gesundheitsministerium zu einem „fachlichen Austausch“ eingeladen worden, berichtete gestern Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamtes, im Gespräch mit unserer Redaktion. Von Landrat Klaus Metzger bekommt der Gesundheitsamtsleiter klare Unterstützung, wie Müller weiter mitteilt. Pürner habe eine klare Meinung, er sei Experte und im Übrigen gelte die Meinungsfreiheit auch für Staatsbeamte. Pressesprecher Müller ist auch eins noch ganz wichtig: Pürner setze als Amtsleiter alle Vorgaben der Staatsregierung um. Wenn der Gesundheitsamtsleiter in Details Kritik übe und Verbesserungsvorschläge mache, dann sei das nichts Verwerfliches, sondern im Gegenteil hilfreich.

