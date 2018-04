14.04.2018

Dirtpark für Aindlinger Jugendliche?

Gemeinderäte machen Vorschlag: Suche nach geeigneter Fläche

Ein Dirtpark ist ein Areal aus Erd- und Lehmhügeln, auf dem sich Fahrradfahrer und Mountainbiker austoben können. Dirtparks gibt es etwa schon in Friedberg und Thierhaupten. Die Aindlinger Räte Bernd Aichele und Petra Mießl haben diese fotografiert und in der Marktgemeinderatssitzung vorgestellt. Sie gaben die Anregung, einen solchen Park in Aindling anzulegen – gemeinsam mit den Jugendlichen, die sich dafür interessieren. Man müsse nur eine geeignete Fläche finden, sagte Aichele: „Dann lässt sich so etwas mit wenig Geld umsetzen.“

Die Gemeinde nimmt Anton Demharter (Aindling), Hildegard Haltmayr (Edenhausen) und Josef Steiner (Aindling) in die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2018 am Amtsgericht Aichach auf.

Zu einem Grundsatzbeschluss zur Entschädigung bei Grunderwerb für Geh- und Radwege kam es am Dienstag nicht. Nachdem der Punkt zunächst in den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung verschoben wurde, wurde er komplett vertagt. Zu diesem Thema gibt es laut Zinnecker noch keine gemeinsame Linie. (uj)

