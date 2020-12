vor 49 Min.

Eine Schule für Afrika aus dem Wittelsbacher Land?

Die von den Mitarbeitern des Landratsamts in Donauwörth finanzierte Schule in Namibia ist bereits fertig.

Kreisräte und der Landkreis engagieren sich seit einem Jahr für die Aktion "1000 Schulen für unsere Welt". 20.000 Euro sind schon beisammen. Das reicht noch nicht.

Die neue Förderschule des Landkreises in Friedberg kostet um die 35 Millionen Euro. In Afrika ist eine Schule für 50.000 Euro zu haben. Der Landkreis will nicht nur eigene Schulen bauen oder sanieren, er will auch eine Schule in Afrika finanzieren helfen. Vor einem Jahr startete eine Initiative im Wittelsbacher Land. Sie begann vielversprechend – bis Corona kam.

Die langjährige und inzwischen ehemalige Kreisrätin Eva Ziegler (Unabhängige) aus Ebenried ( Pöttmes) ergriff gemeinsam mit Kreisrat Helmut Lenz ( Freie Wähler) die Initiative, dass sich auch das Wittelsbacher Land für die Aktion „1000 Schulen für unsere Welt“ engagiert. Bei der Weihnachtssitzung im Dezember 2019 geriet der Stein dann ins Rollen. Landrat Klaus Metzger war schnell als Unterstützer mit im Boot.

Der Landkreis macht Werbung für "1000 Schulen für eine Welt"

Klar ist: Öffentliche Gelder darf der Landkreis nicht investieren. Aber er kann Werbung machen und das Projekt fördern. Ziel war ursprünglich, die 50.000 Euro für eine Schule innerhalb eines Jahres zusammen zu bekommen. Im Corona-Jahr war daran nicht zu denken, wie Kreisrat Lenz deutlich macht.

Im November waren immerhin bereits 15.000 Euro auf dem Konto. Hinzu kamen noch 5000 Euro der Abfallverwertung Augsburg. In einem Appell an die Kreisratskollegen heißt es: „Bitte helfen Sie mit, dass wir unser Ziel, eine Schule für Afrika, erreichen können.“ Die Freien Wähler sind schon mal mit gutem Beispiel vorangegangen. Sie haben 500 Euro gespendet.

Initiatoren hoffen auf mehr Spenden für eine Schule in Afrika

Helmut Lenz und seine ehemalige Kreistagskollegin Eva Ziegler hoffen nun, dass es noch mehr Menschen, Firmen oder Vereine aus dem Wittelsbacher Land gibt, die für das ehrgeizige Ziel spenden. Ziegler hatte die Idee aus dem Nachbarlandkreis Donau-Ries aufgegriffen. Dort engagiert sich Landrat Stefan Rößle schon seit Längerem für das Entwicklungshilfeprojekt. Dahinter steht die Stiftung Fly & Help. Gründer ist Reiner Meutsch, ehemaliger Geschäftsführer des Reiseveranstalters Berge & Meer. (jca)

Spendenkonto: „1000 Schulen für unsere Welt“, Westerwald Bank eG, Volks- und Raiffeisenbank, IBAN: DE94573918000000005550, BIC: GENODE51WW1, Verwendungszweck 1: Landkreis Aichach-Friedberg; Verwendungszweck 2: Adresse des Spenders (wegen Spendenquittung)

Internetseite: www.fly-and-help.de und www.1000schulenfuerunserewelt.de

