Eine ganze Nacht gehört in Aichach der Kunst

Die Aichacher Kunst-Nacht findet am 7. Juni zum ersten Mal statt. Höhepunkte sind Pianos und Graffiti in den Straßen. Was die Organisatoren inspiriert hat.

Von Philipp Schulte

Martina Baur ist die Vorfreude anzusehen. Sie ist Leiterin des Info-Büros der Stadt Aichach und organisiert Feste sowie Veranstaltungen. Dieses Jahr steht eine Premiere an: die erste Aichacher Kunst-Nacht am 7. Juni. Sie ist der Auftakt zur lange schon etablierten Kunst-Meile, die dieses Jahr zum 17. Mail stattfindet und bis Anfang Juli dauert.

Bei der Kunst-Meile zeigen Künstler aus dem Wittelsbacher Land Bilder, Skulpturen, Fotos und Stahlplastiken in Schaufenstern von Geschäften sowie im öffentlichen Raum. Die Kunstnacht als Auftakt dazu soll helfen, auch junge Menschen und nicht besonders an Kunst Interessierte anzuziehen. „Die Kunst-Nacht soll jung, bunt und kreativ sein“, sagt Martina Baur. „Wir wollen einen Zugang zur Kunst schaffen.“ Baur hat sich von der langen Nacht der Kunst in Landsberg inspirieren lassen, die in diesem Jahr zum 19. Mal stattfindet. „Dort habe ich gesehen, was Kunst mit der Stadt gemacht hat.“ Sie und ihre Kollegin Angela Kerle hoffen, dass am Freitag in der Aichacher Innenstadt eine lockere, frische Atmosphäre entsteht.

Bei der Aichacher Kunst-Nacht gibt es Straßenmusik

Besonders freuen sich die beiden Organisatorinnen darauf, dass Graffiti-Künstler am Rathaus eine Leinwand gestalten. Sie ist sechs mal vier Meter groß. Außerdem gibt es einen Workshop für Jugendliche, bei dem sie ohne Anmeldung Graffiti selber sprühen können. Dabei werden die Besucher der Kunst-Nacht vermutlich auch die Klänge zweier Straßen-Pianos hören, die am Tandlmarkt und am Sparkassenbrunnen stehen. Stefan Immler, Musiklehrer und Leiter des Friedberger Kammerorchesters, sowie das Aichacher Duo Vogg-Fritscher spielen von 17.30 Uhr an jede halbe Stunde.

Doch damit nicht genug der Straßenmusik: Das Trio Tzigane spielt spanischen Jazz, Nicole Rector Handpan, also ein Blechklanginstrument, und die Brazzeria Brass Band New Orleans-Jazz. „Die Kunst-Nacht wird unserer schönen Innenstadt eine Nacht fast schon südländisches Flair verleihen“, sagt Aichachs Erster Bürgermeister Klaus Habermann. Dazu passt auch, dass der Leuchtkünstler R.O. Schabbach von der Steubstraße bis zur Stadtpfarrkirche Gebäude in buntes Licht hüllt. Das soll geschehen, wenn es dunkel wird. Die Tage im Juni sind lang.

Dass der 7. Juni ein besonderer Abend in Aichach wird, dürften die Stadtbewohner auch daran merken, dass viele Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben. Dabei verwandeln sie sich zum Atelier, indem sie Kunstwerke ausstellen: Malereien, Fotografien, Kunstinstallationen, Holzskulpturen, Zeichnungen von 30 Künstlern. Einige Läden warten zudem mit Aktionen auf. Kinder können T-Shirts bemalen oder Besucher eine Goldschmiedewerkstatt besichtigen. In einem Café gibt es Musik von der Rockband „Just Chanpero“, eine Buchhandlung stellt Bücher regionaler Autoren aus.

Für die Aichacher Kunst-Nacht wird die Innenstadt gesperrt

Interessierte können an kunsthistorischen Führungen durch die Aichacher Stadtpfarrkirche um 18 und 19.30 Uhr teilnehmen oder die Evangelische Kirche um 19 Uhr besichtigen. Außerdem gibt es eine Baustellenführung durch die Obere Vorstadt, Treffpunkt dafür ist um 18 Uhr am Schützenheim. Wer mit Kindern auf die Kunst-Nacht geht, kann sie einen Perlenbaum basteln und Holzobjekte bemalen lassen. Außerdem können sie gebackene Aichi verzieren, einen Aquarellkurs besuchen oder sich beim Kinderschminken und dem Kindertheater „Kamishibai“ vergnügen.

Die Kunst-Nacht, die von 17 bis 22 Uhr dauert, hat allerdings auch einige Parkplatz- und Straßensperrungen zur Folge. Zwischen 14 und 24 Uhr werden die Parkplätze am Oberen und Unteren Stadtplatz sowie am Tandlmarkt gesperrt. Zusätzlich werden ab 16 Uhr der Obere und der Untere Stadtplatz, der Tandlmarkt, die Bauerntanzgasse, die Steubstraße, der Danhauser Platz, die Hubmannstraße und die Koppoldstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für das Pfälzer Weinfest, das ebenfalls am Freitag beginnt und bis 10. Juni dauert, sind vom 6. bis 11. Juni die Parkplätze am Schlossplatz gesperrt.

