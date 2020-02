Fasching: Was die Narren in Aichach am Wochenende erwartet

Plus Der Fasching steuert auf seinen Höhepunkt zu. In Zell und in Pöttmes starten je etwa 40 Gruppen. Politische Themen gibt es aber nur an einem Ort.

Die Faschingssaison steuert auf ihren Höhepunkt zu. Am kommenden Faschingssonntag, 23. Februar, wollen die Veranstalter der Umzüge im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell und in Pöttmes zusammen rund 20.000 Narren anlocken. An beiden Orten wollen je an die 40 Wagen und Fußgruppen für gute Stimmung sorgen. Kurzentschlossene, die noch mitmachen wollen, können sich noch anmelden.

Zeller Umzug findet zum 60. Mal statt

Der Gaudiwurm in Griesbeckerzell macht sich am Sonntag zum 60. Mal auf den Weg. Los geht es um 14 Uhr an der Hauptstraße, an der Ecke Hofgartenstraße/Lorenzstraße im Bereich der Abzweigung Am Hang. Am Ende der Lorenzstraße geht es auf die Haunswieser Straße und dann über die Siedlerstraße, die Pfarrer-Gmach-Straße und die Feldstraße wieder zur Haunswieser Straße und dann zurück zum Start. Gerold Tausend ist Ehrenumzugspräsident des Veranstalters, der Faschingsgesellschaft Zell ohne See, und moderiert den Umzug. Die Organisatoren hoffen auf etwa 15.000 Besucher. Das Sicherheitskonzept der vergangenen Jahre hat sich laut Tausend bewährt. Auch diesmal sollen wieder etwa 100 Sicherheitskräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rotem Kreuz, Polizei und Security für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Rucksäcke werden an den Eingängen kontrolliert. Die Veranstalter bitten die Besucher darum, keine Glasflaschen und keinen Alkohol mitzubringen.

23 Wagen und zwölf Fußgruppen sind bis dato angemeldet. Die aufgegriffenen Themen seien bunt gemischt und reichten vom Weltall bis zu den Weltmeeren. Das Thema Wahlkampf spielt in Zell keine Rolle. Das Zeller Narrenschiff führt den Umzug an, danach dürfen sich die Fußgruppen einreihen, bevor die großen Gefährte folgen. Besucher, die mit dem Auto kommen, können im Ort parken. Die Feuerwehr weist die Autofahrer ein. Der Zeller Weg ist von 12 bis 18 Uhr gesperrt, die Ortsverbindungsstraße nach Obergriesbach wird ab der Hofgartenstraße zur Einbahnstraße.

Der Pöttmeser Umzug startet um 14.14 Uhr

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes, der in der Marktgemeinde alle zwei Jahre einen Faschingsumzug auf die Beine stellt, konnte bisher 38 Gruppen für seinen Gaudiwurm gewinnen. Dieser startet um 14.14 Uhr am Volksfestplatz. Von dort aus ziehen die Teilnehmer über die Schrobenhausener Straße und Von-Gumppenberg-Straße zum Kirchplatz und über die Markt- und Schrobenhausener Straße wieder zurück zum Volksfestplatz. Etwa ein Drittel der Gefährte und Gruppen kommt aus dem Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen, darunter auch drei beim Pöttmeser Umzug bestens bekannte Faschingsgesellschaften: Schromlachia Schrobenhausen, Euphoria Weidorf und die Burgfunken aus Neuburg. Sie alle bereichern den Umzug mit ihren Prinzenpaaren und Garden. Der Kinderprinz der Schromlachia, der 13-jährige Alexander Huber, kommt aus Pöttmes. Er freut sich sehr auf den Umzug in seiner Heimatgemeinde. Das tun offenbar auch die Kommunalpolitiker, denn alle drei Fraktionen des Marktgemeinderats, Bürgerblock, CSU und CWG sind als Fußgruppen vertreten.

Dicht an dicht reihten sich 2018 die zahlreichen Zaungäste des Pöttmeser Faschingsumzug. Stellenweise gab es kaum noch ein Durchkommen. Bild: Vicky Jeanty

Der Verkehrsverein hofft auf etwa 5000 Besucher bei trockenem, sonnigen Wetter. Für die Sicherheit sorgen in Pöttmes die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz sowie rund 30 Helfer des Veranstalters. Nach dem Umzug feiern die Narren am Volksfestplatz weiter. Hier startet das Programm bereits ab 12.45 Uhr: Die Faschingsgarden zeigen auf der Bühne ihre Programme. Für das leibliche Wohl ist hier vor, während und nach dem Umzug gesorgt. Zudem soll es diesmal mehr Toiletten für Frauen geben, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Auswärtige können beispielsweise auf den Supermarkt-Parkplätzen, bei der Kirche oder am Marktplatz parken.

Faschingstreiben auf dem Aichacher Stadtplatz

Bereits am Faschingssamstag, 22. Februar, findet von 13 Uhr bis 17 Uhr das große Faschingstreiben auf dem Aichacher Stadtplatz statt. Die Garden der Paartalia Aichach und der Faschingsgesellschaft Zell ohne See präsentieren dort ihre aktuellen Programme. Zusätzlich sind befreundete Garden zu Gast. Wie die Stadt Aichach mitteilt, wird neben viel Musik auch etwas für den kleinen Hunger und Durst geboten.

Lesen Sie auch: Fasching in Aichach: Von Beicht-Hotline und Bürgermeisterkandidaten