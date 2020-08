vor 24 Min.

Feuer in Paar: So schnell brannte die Maschinenhalle nieder

Plus Eine Maschinenhalle in Paar steht in hellen Flammen. 250 Hilfskräfte kämpfen, dass das Feuer nicht auf weitere Gebäude und zwei Dieseltanks übergreift. Jetzt ermittelt die Kripo.

Von Carmen Jung und Evelin Grauer

Erneut hat ein Großbrand im Landkreis ein Großaufgebot von Einsatzkräften in Atem gehalten. Am frühen Dienstagmorgen ist im Kühbacher Ortsteil Paar eine landwirtschaftliche Maschinenhalle in Brand geraten.

250 Hilfskräfte kämpften gegen die Flammen und vor allem darum, dass das Feuer nicht auch noch auf umliegende Gebäude übergreift. Das ist gelungen. Die etwa 80 Meter lange Halle mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach aber ist ausgebrannt. Menschen oder Tiere sind nicht zu Schaden gekommen.

Der Brand in Paar ist gegen 5 Uhr ausgebrochen

Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben entstand der Brand gegen 5 Uhr. Um 5.18 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Als die Feuerwehren vor Ort waren, stand die Halle am südwestlichen Ortsrand schon in Vollbrand. Das berichtet Kreisbrandrat Christian Happach, der den Einsatz leitete.

Die Feuerwehrleute mussten sich von Anfang an darauf konzentrieren, dass die Flammen nicht auf weitere Gebäude des Anwesens übergreifen. „Das war unser Hauptziel“, so Happach. Es wurde erreicht, obwohl ein Stadel in nur etwa einem halben Meter Entfernung zur Brandstelle steht. Eine weitere Herausforderung waren zwei Dieseltanks in unmittelbarer Nähe. „Wir haben sie gut abschirmen können“, berichtete der Kreisbrandrat später. Vor allem die Drehleitern der Aichacher und der Schrobenhausener Feuerwehr waren dabei nützlich.

Die Feuerwehren legen vier Löschleitungen zur Paar

Um die Wasserversorgung sicherstellen zu können, legten die Feuerwehrleute vier Löschleitungen zur gut 500 Meter entfernten Paar. So gelang es, die Brandstelle in den Griff zu bekommen. Vorsorglich war auch die Berufsfeuerwehr Augsburg nach Paar gerufen worden. Sie verfügt über ein besonderes Wasserförderungssystem. Letztlich habe man darauf aber nicht mehr zurückgreifen müssen, so der Einsatzleiter. Gegen 7 Uhr am Morgen hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Etwa eine Stunde später war der Brand gelöscht. Es waren allerdings noch Nachlöscharbeiten nötig.

Als Brandbeschleuniger wirkten Getreide und Holz, die laut Happach in dem Gebäude gelagert waren. Darin stand aber auch ein Vollernter, der ausbrannte. „Die Halle ist total niedergebrannt“, schildert der Kreisbrandrat die Auswirkungen des Feuers.

Der Sachschaden an der ausgebrannten Maschinenhalle ist enorm

Doch wo ist es entstanden? Und vor allem Wie? Diese Fragen beschäftigen die Kriminalpolizei des Präsidiums in Augsburg, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Immer wieder auftretende Glutnester erschwerten diese Arbeiten jedoch. Deshalb waren mehrfach Nachlöscharbeiten nötig, „weshalb ein gefahrenfreies Betreten der Brandstelle noch nicht möglich ist“, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Bislang ist deshalb noch nichts zur Brandursache bekannt. Was jedoch feststeht, ist die Schadenshöhe. Die Polizei schätzt sie auf mindestens 1,5 Millionen Euro. Neben Halle und Erntemaschine wurde auch die Photovolktaikanlage auf dem Dach zerstört.

Der Brand in Paar ist der zweite Großbrand im Landkreisnorden innerhalb eines Monats. Wie berichtet, war am 10. Juli das Landgasthaus in Burgadelzhausen in Flammen aufgegangen. Dort war ein Schaden von weit über eineinhalb Millionen Euro entstanden. Die Kripo versucht derzeit zu klären, ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung gehandelt hat. Fest steht bislang nur, dass eine technische Ursache für das Feuer ausscheidet.

In Paar waren neben Rettungsdienst, Polizei und Technischem Hilfswerk folgende Feuerwehren im Einsatz: Kühbach, Haslangkreit, Stockensau, Unterbernbach, Inchenhofen, Oberbachern, Schiltberg, Rapperzell, Aichach, Walchshofen, Oberbernbach sowie aus dem Nachbarlandkreis Schrobenhausen, Hörzhausen, Gachenbach und Peutenhausen.

