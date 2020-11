vor 4 Min.

Feuer macht Einfamilienhaus in Kühbach unbewohnbar

In Kühbach hat es am Donnerstagmorgen gebrannt.

Feuerwehr und Polizei sind derzeit in Kühbach im Einsatz. Dort brannte am Donnerstagmorgen ein Einfamilienhaus.

Großeinsatz für Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagmorgen in Kühbach. Wie die Polizei mitteilt, brannte an der Schönbacher Straße ein Einfamilienhaus. Mittlerweile ist es den Einsatzkräften gelungen, den Brand zu löschen.

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Verletzten. Die Bewohner, deren Zahl noch nicht bekannt ist, konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Feuer in Einfamilienhaus in Kühbach richtet großen Schaden an

Das Feuer hat jedoch großen Schaden angerichtet. Wie Kreisbrandrat Christian Happach vor Ort sagte, ist das Einfamilienhaus durch den Brand unbewohnbar geworden. Vor Ort im Einsatz waren unter anderem die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Kühbach, Aichach, Inchenhofen und Hilgertshausen im Nachbarlandkreis Dachau. Die Feuerwehren waren gegen 9.30 Uhr weiterhin mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

