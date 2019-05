17:01 Uhr

Gras verkauft: Kronzeuge bringt Angeklagten hinter Gitter

Plus Ein 37-Jähriger verkauft mindestens vier Kilo Marihuana. Vor Gericht bestreitet der Aichacher die Tat bis zum Schluss. Warum er dennoch ins Gefängnis muss.

Von Gerlinde Drexler

Was glauben wir dem Angeklagten und wie glaubwürdig ist ein Kronzeuge? Damit musste sich das Schöffengericht am Amtsgericht Aichach auseinandersetzen. Nachdem ein Dealer bei seiner Verhaftung „ausgepackt“ hatte, saß nun ein 35-jähriger Aichacher auf der Anklagebank. Er soll in mindestens sieben Fällen insgesamt rund vier Kilogramm Marihuana von dem Dealer gekauft und selbst verkauft haben. Die Anklage lautete auf unerlaubtes Handeltreiben mit Drogen. Zwei Käufe gab der Angeklagte zu, den Rest stritt er ab. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Walter Hell hatte eine klare Meinung.

„Fast im Monatsrhythmus“ soll laut Aussage des 31-jährigen Dealers der Angeklagte bei ihm 500 Gramm Marihuana gekauft haben. Zuletzt Mitte 2017, kurz bevor der 31-Jährige verhaftet worden war und bei der Polizei von der sogenannten Kronzeugenregelung Gebrauch machte. Deise Regelung besagt, dass der Täter eine mildere Strafe bekommt, wenn er freiwillig weitere Abnehmer nennt. Genau das war in den Augen von Verteidigerin Alexandra Gutmeyr „Fluch und Segen“. Aufgrund der Aussage des 31-Jährigen waren eine Reihe von Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Unter anderem auch das gegen den Angeklagten. Der stehe nun vor der schwierigen Aufgabe, den Beweis zu führen, dass er etwas nicht gemacht habe, sagte Gutmeyr. Sie hielt die Aussage des Dealers für nicht glaubwürdig. Ihre Erfahrung: „So viel gelogen wird nirgends, wie im Betäubungsmittelbereich.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Prozess in Aichach: Angeklagter bestreitet tat bis zum Schluss Zwei Käufe von jeweils 500 Gramm „Gras“ gab der Angeklagte zu. Das stimmte auch mit der Aussage eines Bekannten überein, der einmal bei der Übergabe der Drogen dabei gewesen war und sich an ein zweites Geschäft ein paar Monate später erinnern konnte. Auch da sei es wieder um 500 Gramm gegangen, hatte er vor Gericht ausgesagt. Die Erklärung des Angeklagten, weshalb er eine so große Menge kaufte: Kleinere Mengen habe der Dealer nicht abgeben wollen. Das hatte der 31-Jährige bestritten. „Ich hätte ihm auch weniger verkauft, wenn er gewollt hätte.“ Laut seiner Aussage war es der Angeklagte, der an größeren Mengen interessiert war. „Ich bin davon ausgegangen, dass er es verkauft hat.“ Die Lebensgefährtin des Angeklagten, die vor Gericht aussagte, betonte, dass sie ein absoluter Gegner des Marihuana-Konsums sei. „Wenn er mit mir zusammensein möchte, geht das nicht“, machte sie klar. Den Dealer habe sie noch nie in der gemeinsamen Wohnung gesehen, sagte sie aus. Laut dem 31-Jährigen fand in mindestens sechs Fällen die Übergabe der Drogen in der Wohnung des Angeklagten statt. Teilweise sogar in Anwesenheit der Lebensgefährtin. Als „von großem Entlastungseifer geprägt“ bezeichnete Staatsanwalt Dennis Schreiber die Aussage der Lebensgefährtin. Dass die Verkäufe zwischen dem Dealer und dem Angeklagten auf Kommission getätigt wurden, sprach aus Sicht des Staatsanwalts dafür, dass der 35-Jährige damit gehandelt hatte. „Es wurde über einen längeren Zeitraum mit großen Mengen schwungvoller Handel betrieben.“ Dazu kam, dass der Angeklagte unter offener Bewährung stand. "Verkaufserlös" des Gras' entspricht der Strafe Der Staatsanwalt plädierte für eine Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Außerdem sollen 25600 Euro als Wertersatz eingezogen werden. Die Verteidigerin hatte für eine Bewährungsstrafe plädiert. Nach langer Beratung verkündete der Vorsitzende des Schöffengerichts das Urteil: drei Jahre zwei Monate sowie den Einzug von 25600 Euro. Dieser Wert entspreche anteilmäßig dem Verkaufserlös, erklärte Hell. Das Schöffengericht war überzeugt, dass der Dealer die Wahrheit gesagt hatte. Die zwei Mal 500 Gramm habe der Angeklagte ja selbst eingeräumt. Für den Dealer reiche diese Menge für eine Strafminderung. „Es gibt keinen erkennbaren Grund, darüber hinaus Geschäfte zu erfinden“, sagte Hell.

