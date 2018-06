07:13 Uhr

Ilva Seitz: Zwischen Leichtathletik und Fußball

Die Sainbacherin hat sich zu einem Multitalent entwickelt. Wie sich die 13-Jährige auf die Wettkämpfe vorbereitet und was ihr Geheimnis ist.

Von Sebastian Richly

den letzten Minuten vor dem Wettkampf muss Ilva Seitz alleine sein. Die Leichtathletin will keine Ablenkung. „Dann bin ich im Tunnel“, erklärt die 13-Jährige. Durchatmen, volle Konzentration – geredet wird jetzt nicht mehr. Die Anspannung und Nervosität kommen vor dem Start zurück, aber nur für kurze Zeit. „Wenn der Startschuss fällt, ist alles weg, dann läuft man nur noch.“ Seit dem Winter ist die Sainbacherin bei der LG Augsburg aktiv und hat bei der bayerischen Mehrkampfmeisterschaft auf anhieb Platz drei belegt. „Das hätte ich nie gedacht“, gibt sie zu.

Dabei ist Seitz eigentlich Fußballerin. Mit fünf Jahren fing sie beim TSV Inchenhofen mit dem Kicken an. Nur verständlich, denn schon Vater Wolfgang war lange Jahre am Ball. Bruder Silas spielt kommende Saison im Regionalligateam des FC Augsburg und Schwester Annika schnürt die Fußballschuhe für den SSV Alsmoos-Petersdorf. „Fußball war immer ihre Sporart“, erzählt Mutter Sabine. Bis vor Kurzem ging Ilva Seitz für die C-Juniorinnen der SG Hollenbach/Petersdorf auf Torejagd. Da die 13-Jährige aber mittlerweile vier Mal pro Woche zum Leichtathletiktraining nach Augsburg fährt, ist es jetzt vorbei mit dem Fußball. „Das fällt mir nicht leicht, da ich immer gerne gespielt habe. Aber beides geht jetzt nicht mehr. Irgendwann muss man sich entscheiden und derzeit habe ich einfach Lust mich auszuprobieren.“ Die 13-Jährige trainiert dabei gleich in mehreren Disziplinen. Neben den 800 Metern, die sie zuvor beim LC Aichach fast ausschließlich gelaufen ist, stehen mittlerweile die 100 Meter, verschiedene Wurfdisziplinen, Hürdenlauf und sogar Weitsprung. Das war vor einem halben Jahr noch anders, erinnert sich Vater Wolfgang. „Zuvor ist sie eigentlich nur gelaufen. Jetzt bekommt sie spezielles Training. Mittlerweile hat sie sich sogar mit dem Weitsprung angefreundet, der ihr anfangs gar nicht gefiel.“

Ilva Seitz: Das bringt ihr der Fußball in der Leichtathletik

In manchen Wettbewerben hilft ihr ausgerechnet die Erfahrung auf dem Fußballplatz: „Am besten kann man den Hürdenlauf mit Fußball vergleichen. Es tut manchmal weh und man muss sich durchbeißen. Das gefällt mir.“ Vier Mal pro Woche trainiert die 13-Jährige. Nur noch zu laufen, das kommt für sie nicht mehr in Frage: „Ich mag die technischen Elemente der anderen Disziplinen. Ich versuche mich, breit aufzustellen.“ Der dritte Platz bei den bayerischen Mehrkampfmeisterschaften scheint die Realschülerin zu bestätigen. Um satte 18 Punkte verbesserte sich Seitz. Dennoch muss sich die Sainbacherin erst an die verschiedenen Anforderungen gewöhnen. „Ich habe immer noch Angst, dass ich an den Hürden hängen bleibe und stürze, aber es wird immer besser, was man auch an den Zeiten sieht“, erklärt Seitz. Für Trainer Philip Xenos ist die Siebtklässlerin noch lange am Ende ihrer Leistungskurve. „Sie hat einen tollen Ablauf und ist ein Bewegungstalent. Es ist erstaunlich, welchen Leistungen sie erbringt, obwohl sie mit den meisten Disziplinen erst vor einem halben Jahr begonnen hat.“

Das Selbstvertrauen ist mittlerweile bei der 13-Jährigen vorhanden. „Ich weiß, dass ich mithalten kann, und will immer mein Bestes geben. Aber der Spaß darf nicht zu kurz kommen.“ Den hat Seitz vor allem im Training, wenn sie mit ihren Staffelkollegen zwischen den Übungen herumalbert. Bei den Wettkämpfen ist die 13-Jährige aber immer fokussiert.

Die Sainbacherin hat noch einige vor

Das war auch schon vor ihrer Zeit in Augsburg der Fall. Angefangen hat Seitz mit dem Sport vor und drei Jahren beim LC Aichach. „Ich habe einfach spontan mitgemacht und bin dann dabei geblieben.“ Schon kurz danach gewann sie die meisten Rennen in ihrer Altersklasse, unter anderem den Aichacher Dreikönigslauf. Dazu kamen Kreis- und schwäbische Meisterschaften über die 800 Meter. „Da haben wir gemerkt, dass sie Talent hat und den nächsten Schritt gehen muss“, erinnert sich Vater Wolfgang. Und die Sainbacherin hat ehrgeizige Ziele. Irgendwann möchte sie einmal an einer deutschen Meisterschaft teilnehmen. Der Traum könnte schon bald in Erfüllung gehen, denn mit der 4 x 100 Meter Staffel der LG Augsburg ist die Qualifikationszeit für die nationalen Titelkämpfe im Bereich des Möglichen. In der Staffel läuft die Sainbacherin an dritter Stelle: „Unsere Schlussläuferin ist die Schnellste. Ich bin die Einzige im Team, die ihr Tempo aufnehmen kann. Ansonsten würden wir bei der Stabübergabe zu viel Zeit verlieren.“ Bei den meisten Wettbewerben wird Seitz aber auf sich alleine gestellt sein. „Dann bin ich selbst verantwortlich und muss mich nicht auf andere verlassen.“ Ziel ist auch in der Einzelwertung eine möglichst gute Platzierung bei den bayerischen Meisterschaften. In welchen Disziplinen sie dann genau antritt, steht noch nicht fest.

