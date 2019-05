00:33 Uhr

Klavier trifft Saxofon

Wolfgang Kraemer und Michael Rokoss spielen im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach. Zuhörer hören dort Stücke aus dem 19. Jahrhundert

Eine überraschende instrumentale Begegnung erwartet die Zuhörer bei einem Konzert am Samstag, 18. Mai, im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Vielleicht passen Klavier und Saxofon auf den ersten Blick nicht zusammen, der Abend hält aber für den Zuhörer manch angenehme musikalische Überraschung bereit. Die beiden Musiker des Abends sind der Münchner Saxofonist Michael Rokoss und Wolfgang Kraemer am Klavier.

Kraemer ist seit 2015 Musikschulleiter in Karlsfeld (Kreis Dachau), seit 2011 evangelischer Kirchenmusiker in Aichach und darüber hinaus als Pianist und Kammermusiker gefragt. 1966 in Augsburg geboren, erhielt er bereits im Alter von sechs Jahren Klavierunterricht von seinem Vater Josef Kraemer, langjähriger hauptamtlicher Kirchenmusiker in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Aichach.

Kraemer studierte an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach/Schwaben bei Pavol Kovac Klavier. 1992 schloss er an der Fachakademie für Musik Augsburg (Leopold-Mozart-Konservatorium) als staatlich geprüfter Musiklehrer ab. Danach gab er als Pianist (Solist, Liedbegleitung und Kammermusik) Konzerte in Deutschland, Griechenland, Spanien, China und Russland.

Rokoss studierte klassisches Saxofon und Klarinette am Leopold-Mozart-Konservatorium Augsburg und an der Musikhochschule München sowie Blasorchesterleitung am Anton Bruckner Konservatorium in Linz. Mehrere Meisterkurse rundeten seine Ausbildung ab. Michael Rokoss lebt in München als Solist, Komponist, Dirigent und Lehrer. Neben seiner Zusammenarbeit mit dem Organisten Ulrich Hafner tritt Michael Rokoss mit verschiedenen Duos sowie dem „Enigma Saxofonquartett“ regelmäßig im In- und Ausland auf. Ungewöhnlich für den Abend im Sisi-Schloss ist, dass die Zuhörer Stücke aus der Zeit erwartet, als die ersten Saxofone erbaut wurden. So schrieben Jean-Baptiste Singelée (1812 bis 1875) und Jules Demersseman (1833 bis 1866) ihre Kompositionen, kurz nachdem der französisch-belgische Instrumentenbauer Adophe Sax 1846 das Saxofon erfunden hatte.

Passend dazu ist beim Konzert auch Klaviermusik aus dieser Zeit zu hören, nämlich von Frédéric Chopin (1810 bis 1849). Im zweiten Teil leitet die Toccata in es-Moll des armenischen Komponisten Aram Chatschaturjan (1903 bis 1978) und ein bulgarischer Tanz von Bela Bartók (1881 bis 1945) zur Suite hellénique für Saxofon und Klavier Pedro Iturralde (geboren 1929) über. In den weiteren Stücken werden auch Elemente des Jazz miteinbezogen. Vor 27 Jahren gaben Kraemer und Rokoss bereits ein gemeinsames Konzert im Pfarrzentrum in Aichach. Damals waren beide noch Studenten. (AN)

Das Konzert beginnt am Samstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Weitere Informationen im Info-Büro der Stadt Aichach, Telefon 08251/902-0.

