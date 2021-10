Werner Böhm klagt gegen Beitragsbescheid für neue Kläranlage

Plus Der Gegner des gemeinsamen Kläranlagenbaus der Gemeinden Inchenhofen und Kühbach ist schon mit mehreren Klagen gescheitert. Wie es diesmal ausgegangen ist.

Seit Ende Oktober 2020 ist die Kläranlage des Zweckverbandes Paartal, dem die Gemeinden Kühbach und Inchenhofen angehören, in Betrieb. Gegen den Bau hatte Werner Böhm erfolglos zwei Bürgerbegehren initiiert und war beim Verwaltungsgericht (VG) in Augsburg mit mehreren Klagen gescheitert. Jüngst verhandelte das VG erneut. Diesmal hatte Böhm gegen die Zahlung des sogenannten Verbesserungsbeitrages geklagt. Die Klage sei abgewiesen worden, teilte Kühbachs Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher auf Nachfrage der Redaktion mit. Für Böhm hat das Folgen.